Si è conclusa domenica 7 giugno, nello straordinario scenario di Piano Battaglia, l’edizione 2026 della Settimana Europea dei Geopark, promossa dal Madonie Unesco Global Geopark. A suggellare una delle edizioni più partecipate degli ultimi anni è stata la manifestazione conclusiva “Puliamo il nostro territorio”, iniziativa dal forte valore simbolico e civico realizzata in collaborazione con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (DRSRT) e con l’AMA.

Particolarmente significativa la partecipazione dei tre Club CAI delle Madonie, Cefalù, Petralia Sottana e Polizzi Generosa , alla Consulta giovanile Madonie, insieme a numerosi cittadini, volontari e appassionati della montagna, accomunati dall’amore per un territorio unico per valore ambientale, geologico e paesaggistico. Al termine delle attività, presso l’area attrezzata di Savochella, i partecipanti hanno condiviso un momento conviviale all’insegna della socialità e della valorizzazione delle produzioni locali.





Per l’occasione, l’Ente Parco delle Madonie rivolge un sentito ringraziamento alla Cantina Venticolli di Geraci Siculo per la preziosa collaborazione e la sensibilità dimostrata nei confronti delle iniziative di promozione del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, che ha evidenziato il significato profondo dell’iniziativa e l’eccezionale partecipazione registrata:

“La giornata conclusiva di Piano Battaglia ha rappresentato molto più di una semplice attività di pulizia ambientale. È stata una concreta testimonianza di amore per il territorio e di responsabilità collettiva verso il patrimonio naturale che le Madonie custodiscono. Vedere insieme istituzioni, associazioni, volontari e cittadini impegnati per un obiettivo comune costituisce un segnale di grande valore civile e culturale. Le Madonie hanno dimostrato ancora una volta di possedere una comunità viva, dinamica e profondamente legata ai propri valori ambientali, culturali e identitari”.





Il Presidente ha inoltre aggiunto: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’AMA, ai Club CAI di Cefalù, Petralia Sottana e Polizzi Generosa, alla Consulta Madonie, al DRSRT e a tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative. Un particolare sentimento di gratitudine va al Direttore Generale del DRSRT, Alberto Pulizzi, al Direttore dei Lavori del Distretto 8, Biagio Sabatino, e al Sindaco di Petralia Sottana, per la costante vicinanza alle attività del Geopark. Il loro contributo rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale al servizio della tutela e della promozione delle Madonie”.

Come l’intero programma della Settimana Europea dei Geopark, anche la manifestazione conclusiva è stata coordinata dal dirigente della U.O. 3 dell’Ente Parco delle Madonie, Peppuccio Bonomo, coadiuvato dal proprio staff di collaboratori, che ha curato con competenza e professionalità l’organizzazione delle numerose iniziative.

L’edizione 2026 lascia in eredità un messaggio chiaro e condiviso: la tutela dell’ambiente, la valorizzazione del patrimonio naturale e la promozione delle identità territoriali rappresentano una responsabilità collettiva e un investimento strategico sul futuro delle comunità locali.

Luogo: Piano Battaglia (Maodnie Unesco Global Geopark)

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