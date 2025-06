Dopo il grande successo della prima serata, prosegue SIC EST!, il Galà dei vini del Val di Noto organizzato da AIS Siracusa che si svolge in tre appuntamenti presso il Parco Archeologico di Siracusa. Il 21 giugno altre aziende del Sud Est e altri protagonisti legati al mondo del vino e dell’enogastronomia.

Alessandro Carrubba, delegato AIS per la provincia di Siracusa, nonché responsabile Concorsi per Ais Sicilia, commenta con entusiasmo l’apprezzamento del pubblico per la manifestazione: “Siamo orgogliosi di aver inaugurato a Siracusa, in un luogo simbolo della città, un momento di promozione dei vini e dei prodotti di eccellenza del Sud Est siciliano”.

Carrubba precisa che è però doveroso “ringraziare il direttore del Parco Archeologico Carmelo Bennardo, che ha condiviso sin dall’inizio la nostra visione per quanto riguarda questo evento, supportandoci e fornendo idee funzionali alla riuscita”.





“Il format sarà lo stesso della prima serata – prosegue Carrubba – ovvero ci saranno 10 produttori di vino, 1 di olio e uno di amaro. La degustazione itinerante prenderà il via ai banchi d’assaggio allestiti nei pressi della Grotta dei Cordari e proseguirà con la masterclass che si svolgerà alle Latomie del Paradiso. Infine, il momento finale di fronte all’Orecchio di Dionisio dedicato all’amaro”.

Parte del successo della prima serata è stato attribuito anche alla premiazione del concorso enologico del Val di Noto: “Anche in questa serata proseguirà il concorso in cui ogni azienda verrà premiata per un determinato valore espresso da uno dei vini prodotti, che sarà in degustazione. Un riconoscimento al lavoro di chi ogni giorno, da tempo, prova a raccontare e valorizzare il territorio attraverso il vino”.

Nel corso della serata è previsto un intervento culturale a cura dell’INDA, che proporrà una performance artistica durante l’evento.

Previsti talk di approfondimento con il FIVI (Federazione Italiana Vignaioli indipendenti), il Consorzio di Tutela del Limone IGP di Siracusa e un intervento del presidente AIS Sicilia Francesco Baldacchino.

