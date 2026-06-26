Qualche giorno fa il Commissario per l’emergenza idrica Fabio Ciciliano ha dichiarato che l’emergenza idrica non può essere risolta in estate, peccato che da almeno tre anni la Sicilia è commissariata a causa della mancata responsabilità della politica regionale.

Pertanto, abbiamo inviato il dossier realizzato dal coordinamento regionale dell’associazione “Le Partite Iva Italia” e depositato in Commissione ambiente all’ars nel novembre 2024, sia al Commissario Ciciliano e sia al Presidente Schifani; in questo documento – dichiara Maria Francesca Briganti, coordinatore regionale – in cui abbiamo illustrato il percorso che il Presidente della Regione a Statuto speciale avrebbe dovuto intraprendere in forza della potestà legislativa esclusiva attribuita dallo Statuto.





È ineccitabile che l’acqua piovana si debba disperdere solo perché le infrastrutture idriche sono un colabrodo, tanto che il nostro coordinamento – spiega Briganti – ha ribattezzato questa situazione come la “siccità piovosa dei siciliani”.

Non poteva mancare – conclude il coordinatore siciliano – il riferimento all’ultima Delibera della Corte dei Conti che ha messo in chiaro che è necessario conseguire chiarezza e trasparenza amministrativa nei rapporti strutturali, funzionali e finanziari tra il sistema a gestione emergenziale ed il sistema a gestione ordinaria, affinché il primo (sistema emergenziale) non costituisca una copertura permanente e di lungo periodo delle gravi inefficienze del secondo (sistema ordinario), il quale richiede urgenti interventi di revisione e di riorganizzazione, di rilevanza normativa e programmatoria, oltre che dei profili di gestione operativa”.

Riteniamo che sia molto saggio politicamente che la gestione emergenziale, laddove la specialità statutaria lo consente in via esclusiva, debba lasciare lo spazio alla gestione politica ordinaria.

Maria Francesca Briganti, coordinatore dell’ associazione ” Le Partite iva Italia” per la Regione Siciliana

Luogo: Via Zenone , 26, LENTINI, SIRACUSA, SICILIA

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