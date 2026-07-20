Palermo – Nasce in Sicilia il Comitato Regionale “Lavoro e Previdenza” per il sostegno alla proposta di legge 2749/2025, presentata dall’On. Lorenzo Cesa e sostenuta dall’On. Decio Terrana con il contributo del Coordinatore Provinciale Paolo Franzella. La norma punta al recupero degli anni di precariato degli ex Art. 23 e al riscatto agevolato dei periodi LSU, per sanare una disparità che coinvolge da decenni migliaia di lavoratori. Il Comitato, con struttura capillare e durata limitata, nasce per garantire trasparenza, evitare strumentalizzazioni e accompagnare l’iter parlamentare. È già attiva una rete interregionale con la Calabria, guidata da Massimiliano Caruso, a conferma di una mobilitazione che supera i confini territoriali. Per molti lavoratori, spesso prossimi alla pensione, questa iniziativa rappresenta l’ultima occasione per ottenere un riconoscimento contributivo atteso da oltre trent’anni.

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