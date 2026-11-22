Caltagirone – In occasione del 155° anniversario della nascita di Don Luigi Sturzo, giovedì prossimo alle ore 16:00 presso la Chiesa del Santissimo Salvatore di Caltagirone dove si trova il Mausoleo di Don Luigi Sturzo, l’ On. Decio Terrana, nella qualità di Coordinatore Regionale dell’ UDC, insieme ad una delegazione del Partito deporra’ un mazzo di fiore per ricordare la nascita di Don Sturzo. Il programma prevede dopo la deposizione dei fiori un momento di preghiera e un discorso celebrativo. Alla fine della commemorazione ai presenti verrà distribuito un “bottone” simbolo di unione ideale ai valori di impegno sociale e politico di Don Sturzo, un legame vivo ed attuale. “Ricordordare Don Sturzo – ha dichiarato Decio Terrana – è un dovere morale nei confronti di un sacerdote che ha reso la politica un servizio al bene comune, fondato sulla dignità della persona, sulla libertà e sulla solidarietà. La sua lezione resta una bussola per una democrazia più giusta, partecipata e attenta ai più deboli”

Luogo: Caltagirone

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