Sicilia.Lavoro. Giambona: "Lavoratori Almaviva abbandonati dal Governo Schifani e Meloni"





“Sulla vertenza dei lavoratori Almaviva Contact il governo regionale deve assumersi l’impegno di evitare il disastro socio-economico che si prospetta per molte famiglie siciliane. È inaccettabile che il governo regionale scarichi la responsabilità su Roma, pur avendo all’interno esponenti politici degli stessi partiti e della stessa coalizione.” Questo quanto dichiarato dall’On. Mario Giambona, Vicepresidente del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico all’ARS intervenuto su questo argomento nell’ultima seduta d’aula del parlamento Siciliano. “Questi lavoratori hanno servito l’Italia nel periodo più buio dal dopoguerra ad oggi, fornendo un contributo essenziale per la limitazione della diffusione pandemica da Covid-19, oggi vengono di fatto abbandonati al loro destino. Il governo regionale deve intervenire per evitare la perdita di posti di lavoro in una terra, visti gli attuali livelli occupazionali, avara di altre opportunità.” Conclude Giambona: “Porterò avanti altre iniziative, sia a livello regionale, ma anche a livello nazionale con il coinvolgimento della deputazione a Roma, per fornire il giusto ed essenziale sostegno per risolvere questa annosa questione.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.