Il vicepresidente Arcidiacono: «Serve una task force permanente dello Stato»

Sicurezza, legalità e tutela del decoro urbano devono procedere di pari passo con gli interventi di riqualificazione della città. Su questi temi interviene il vicepresidente del Primo Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono, che ribadisce il pieno sostegno all’azione amministrativa del sindaco Enrico Trantino e chiede un rafforzamento stabile della presenza dello Stato nelle aree più delicate del centro cittadino. «L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Trantino ha fatto la propria parte, investendo risorse, programmando interventi e avviando opere di rigenerazione urbana che stanno cambiando il volto di importanti zone della città, a partire dall’area di Corso Sicilia e del quartiere San Berillo», dichiara Arcidiacono.





«Tuttavia, la riqualificazione urbanistica da sola non può risolvere problematiche che attengono direttamente all’ordine pubblico e alla sicurezza. I residenti, i commercianti e tutti coloro che vivono quotidianamente questi luoghi continuano a segnalare episodi di spaccio, degrado, occupazioni abusive e fenomeni di microcriminalità che incidono pesantemente sulla qualità della vita e sulla percezione di sicurezza».

Per il vicepresidente del Primo Municipio è necessario che al lavoro svolto dal Comune si affianchi una presenza ancora più incisiva delle istituzioni preposte alla sicurezza: «Ho rappresentato personalmente queste criticità al sindaco Trantino, trovando piena condivisione e massima attenzione. Oggi è fondamentale che lo Stato sostenga con forza l’azione dell’Amministrazione comunale. Le forze dell’ordine operano ogni giorno con professionalità e spirito di sacrificio, ma la complessità della situazione richiede strumenti straordinari e una presenza costante sul territorio».





Da qui la richiesta di una task force interforze permanente: «Riteniamo indispensabile l’istituzione di una task force composta da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, con una presenza quotidiana e continuativa nelle aree più sensibili della città. La sicurezza non può essere affidata esclusivamente a interventi sporadici. Occorre garantire un presidio stabile della legalità, capace di restituire serenità ai cittadini, sostenere le attività economiche e contrastare in modo efficace ogni forma di illegalità».

«Il Primo Municipio – conclude Arcidiacono – resta compatto al fianco del sindaco Trantino e di tutte le istituzioni impegnate nella difesa della legalità. La rinascita di Catania passa dalla riqualificazione urbana, ma anche dalla certezza delle regole, dal rispetto della legge e dalla presenza concreta dello Stato accanto ai cittadini onesti».

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