“I dati sugli infortuni sul lavoro e sull’incidentalità stradale nel territorio etneo secondo l’ultimo report di Inail sono preoccupanti e segnalano nei primi nove mesi del 2026 che le denunce di infortunio in Sicilia sono passate da 14.083 a 15.203 rispetto allo stesso periodo del 2025, con un incremento dell’8%. Catania si conferma la provincia siciliana con il maggior numero di denunce, mentre il settore delle costruzioni continua a essere particolarmente esposto ai rischi e sono numeri che non possiamo sottovalutare”.



A lanciare l’allarme sono Giuseppe Famiano, segretario generale della Filca Cisl Catania, e Paolo D’Anca, segretario regionale Filca Cisl Sicilia, che aggiungono :” Dietro ogni infortunio ci sono persone, famiglie e spesso conseguenze che cambiano una vita per sempre. Servono più controlli nei cantieri, un rafforzamento degli organici dell’Ispettorato del Lavoro e dei servizi di prevenzione delle ASP, oltre a un contrasto deciso al lavoro irregolare e ai subappalti che compromettono le tutele. E poi la priorità resta la qualità della formazione, che deve essere concreta e qualificata, contrastando corsi fantasma e attestati privi di un’effettiva preparazione. La sicurezza non può essere soltanto un adempimento burocratico. Occorre investire sulle competenze dei lavoratori, valorizzando la Scuola Edile e gli enti bilaterali. Prevenzione, formazione e rispetto dei contratti sono condizioni indispensabili per ridurre gli infortuni. L’allarme riguarda anche la sicurezza stradale. Nel 2025, secondo i dati ISTAT, le vittime della strada in provincia di Catania sono aumentate di dieci unità rispetto all’anno precedente, passando da 46 a 56. È evidente che si registra anche una mattanza di vite umane anche sulle strade e gli incidenti sono spesso determinati dalle pessime condizioni del manto stradale, e’ necessario intervenire sulle condizioni della rete viaria, superando la logica degli interventi tampone. Strade dissestate, pavimentazioni deteriorate, segnaletica insufficiente e manutenzione carente richiedono un programma organico di riqualificazione e messa in sicurezza, con investimenti adeguati e interventi programmati», sottolineano i rappresentanti sindacali. Chiediamo – concludono- l’apertura di un confronto stabile tra Ispettorato del Lavoro, ASP, INAIL, istituzioni, enti bilaterali, Scuola Edile, associazioni datoriali, organizzazioni sindacali e amministrazioni competenti per la viabilità, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione nei cantieri e migliorare la sicurezza delle infrastrutture. E’ arrivato il momento di fare sistema e assumere responsabilità precise. Non possiamo limitarci a commentare i numeri o intervenire dopo le tragedie. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma un investimento sulla vita delle persone e sulla qualità dello sviluppo del territorio. Il nostro obiettivo è prevenire gli infortuni e salvare vite: ogni lavoratore deve poter entrare in cantiere e tornare a casa sano e salvo, ogni cittadino deve poter percorrere una strada sicura”.

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