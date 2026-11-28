Un vademecum sulla sicurezza sul lavoro che sarà distribuito in tutti i cantieri e poi la costituzione di un Osservatorio per i grandi appalti pubblici e privati promosso dai sindacati con l’assessore Arico’ che abbia funzioni di monitoraggio ed impulso sulle opere in corso di realizzazione nonche di intervento sulla manutenzione straordinaria per le opere stradali ma anche la proposta da lanciare alle istituzioni per prevedere delle misure di sostegno per le famiglie degli operai che hanno perso la vita sul posto di lavoro.



Saranno questi i tempi del convegno promosso e organizzato dalla feneal UIL Sicilia dal titolo “Cantiere Sicilia, salute e sicurezza sul lavoro in edilizia” che si terrà lunedì 30 novembre, alle 16, nel Marina convention Center molo trapezoidale di Palermo,

Aprirà i lavori il segretario generale Feneal UIL Sicilia Pasquale De Vardo, interverranno poi nei due panel previsti nella giornata, Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, e ancora Alessandro Bellavista, docente ordinario di Diritto del lavoro dell’università di Palermo, Stefano Costa, segretario Feneal Uil Nazionale, Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale Antimafia, Salvatore Russo presidente Ance Sicilia, Sergio Saltalamacchia, direttore Inps Sicilia, Giorgio Soluri, direttore Inail Sicilia e ancora Eduardo Costagliola, direttore Spresal Palermo, Marco Montoro, dirigente Itl Palermo, Giovanni Rafti, segretario regionale Anaepa Sicilia, padre Giovanni Giannalia, parroco dello Zen, Monica Garofalo, presidente dell’Associazione vittime sul lavoro. Chiuderanno i lavori Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo Uil nazionale e commissario Uil Sicilia, e Mauro Franzolini segretario generale Feneal Uil nazionale.

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