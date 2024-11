ErreDue, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno), comunica di aver perfezionato un nuovo accordo con Agrobiofert Srl – impresa agricola siciliana specializzata nell’impiego di soluzioni efficienti e sostenibili per le colture di agrumi, cereali e ortofrutta tipiche del territorio catanese. L’accordo prevede la realizzazione di due elettrolizzatori del valore di € 3,4 milioni, destinati a supportare le attività produttive nell’hydrogen valley che sorgerà presso lo stabilimento Agrobiofert di Priolo Gargallo, in Provincia di Siracusa. Questo investimento strategico conferma l’impegno delle parti coinvolte nell’avanzamento della transizione energetica e nello sviluppo delle tecnologie verdi, con un focus specifico sul settore agricolo e sulla sostenibilità ambientale.

La consegna dei generatori è prevista per dicembre 2025 e rientra nel progetto ‘H2 Farm’ a cui la società Agrobiofert ha aderito nel febbraio 2023, partecipando all’avviso pubblico ‘Hydrogen Valleys’, promosso dalla Regione Sicilia, e finalizzato alla realizzazione di impianti per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, con l’obiettivo di promuovere la transizione energetica e la sostenibilità. Il progetto ‘H2 Farm’ si inserisce, dunque, in un contesto più ampio di iniziative approvate dall’Unione Europea e finanziate tramite i fondi del PNRR, a sostegno della decarbonizzazione e dello sviluppo delle tecnologie verdi.

In particolare, i due elettrolizzatori di ultima generazione (della potenza di 1 MW ciascuno) con tecnologia PEM, Serie Sirio D1 HMW da 30 bar, ad alta efficienza e forniti da ErreDue, saranno alimentati da energia elettrica green prodotta da un campo fotovoltaico. Questa soluzione tecnologica consentirà all’hydrogen valley ‘H2 Farm’ di produrre 326 tonnellate all’anno di idrogeno rinnovabile, contribuendo significativamente alla transizione verso un modello energetico sostenibile. L’adozione di tecnologie avanzate e l’integrazione di fonti rinnovabili non solo ottimizzano l’efficienza operativa, ma rispondono anche agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), supportando in maniera concreta l’impegno a lungo termine verso l’energia pulita e la sostenibilità.

Agrobiofert ha scelto Erredue per dare un ulteriore impulso green al proprio modello di business, caratterizzato da un forte orientamento alla sostenibilità e all’economia circolare. L’impianto, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate, contribuirà in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2, accelerando la transizione energetica e rafforzando l’impegno dell’azienda verso un futuro più sostenibile. Oltre ai benefici ambientali, l’integrazione dell’impianto di idrogeno rinnovabile favorirà l’efficientamento energetico, con un impatto positivo sulla riduzione dei costi dei processi produttivi, migliorando così la competitività complessiva dell’impresa nel lungo termine.

Enrico D’Angelo, Presidente di ErreDue, ha così commentato: “Collaborare con una realtà come Agrobiofert, che pone la sostenibilità al centro del proprio modello di business, è per noi motivo di grande orgoglio. La transizione energetica è ormai una priorità globale, e l’idrogeno, in particolare quello verde, sta emergendo come una risorsa fondamentale grazie alla sua capacità di immagazzinare e trasportare energia pulita in modo efficiente. L’adozione di tecnologie come questa non solo porta vantaggi ambientali significativi, ma apre anche nuove opportunità strategiche per le imprese, favorendo l’innovazione e l’efficienza operativa. Siamo convinti che l’uso dell’idrogeno rinnovabile, oltre ad essere una scelta strategica, rappresenti una leva per migliorare la competitività delle aziende e contribuire, in modo concreto, alla creazione di un’economia a basse emissioni. Questo progetto non è solo un passo verso la sostenibilità, ma un investimento che avrà un impatto positivo sia sul piano ambientale che su quello economico, rendendo più resilienti e all’avanguardia le imprese che scelgono di investire nel futuro”.

