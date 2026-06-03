Dalle ore 8.30 alle 13.00 il Teatro Politeama-Garibaldi di Palermo ospiterà il Simposio sulla Gentilezza “Una nuova consapevolezza dell’Essere”, un momento di confronto e meditazione rivolto principalmente agli studenti degli istituti superiori e universitari.

Ispirato ai simposi dell’Antica Grecia, l’incontro riunirà studiosi, professionisti, educatori, artisti ed esperti provenienti da differenti ambiti del sapere per esplorare il significato più profondo della gentilezza, intesa non soltanto come buona educazione o cortesia, ma come autentico modello di relazione con gli altri e con sé stessi.

In un tempo segnato da profondi cambiamenti sociali e da una diffusa crisi di valori, il Simposio propone una riflessione sulla necessità di sviluppare una nuova consapevolezza dell’essere umano, fondata sul riconoscimento della dignità, dell’unicità e della fragilità che accomunano ogni persona. Un atteggiamento autentico che nasce dalla comprensione, dall’ascolto e dal rispetto reciproco, oltre ogni differenza, pregiudizio o apparenza. Ciascun relatore avrà a disposizione uno spazio dedicato per affrontare il tema attraverso linguaggi e strumenti differenti: relazioni, testimonianze, letture, contributi artistici e multimediali. Al termine di ogni intervento saranno previsti momenti di dialogo e confronto con il pubblico, composto prevalentemente da studenti, favorendo così una partecipazione attiva e un reale scambio di idee ed esperienze.

A confrontarsi sul tema saranno autorevoli esponenti del mondo della filosofia, della psicologia, dell’educazione, della cultura e della comunicazione: Giuseppe Muscato, Sofia Muscato, Gianfranco Bertagni, Rosa Mazzamuto, Andrea Giostra, Daria Biancardi, Natalia Re, Eden Sanchez e And Walid.

Ad introdurre e moderare il confronto sarà Fabio Alfano, che accompagnerà il dialogo tra relatori e pubblico, favorendo l’incontro di esperienze e sensibilità diverse attorno al valore della gentilezza nella società contemporanea.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, rappresenta anche il primo momento di un più ampio progetto di solidarietà che proseguirà in serata con uno spettacolo benefico.

Spettacolo di Solidarietà: Musica, arte e danza per la gentilezza

La giornata proseguirà in serata, dalle ore 20:30, con uno Spettacolo di Solidarietà aperto al pubblico. Sul palco si alterneranno artisti di grande sensibilità e prestigio: la cantante soul palermitana Daria Biancardi, accompagnata dal chitarrista Salvo Curreri; l’armonicista e compositore Giuseppe Milici insieme al pianista Aki Spataro; la cantante Monica Picone; il regista Joshua Wahlen; Natalia Re e Fabio Alfano con brevi interventi dedicati al valore della gentilezza nella vita quotidiana. Ad arricchire la serata sarà inoltre la performance del Filider Centro Danza, diretto da Filippo Scuderi, che porterà sul palco una suggestiva interpretazione artistica del tema della manifestazione; con ospiti di chiusura gli artisti Eden Sanchez e And Walid.

BENEFICIENZA:

L’evento ha anche una significativa finalità benefica, resa possibile grazie al sostegno di enti, associazioni, istituzioni e sponsor che hanno scelto di condividere e sostenere questo messaggio di responsabilità sociale e partecipazione civica. Parte dei proventi raccolti sarà destinata al restauro del campetto di calcio dell’oratorio di una chiesa del quartiere Kalsa, contribuendo così a restituire ai giovani del territorio uno spazio educativo, aggregativo e di crescita.

ALLA REALIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA GENTILEZZA HANNO CONTRIBUITO:

Assemblea Regionale Siciliana (A.R.S.)

Comune di Palermo – Ufficio autonomo gestione verde urbano, agricoltura urbana e rapporti con RESET

Università degli Studi di Palermo

Lions Club Palermo Federico II e il Leo Club Unipa

Progetto Forense – Unione Liberi Avvocati e l’Associazione N.I.N.A.

Assofante

Inner Wheel

Anghelos Centro Studi

Movimento Italiano per la Gentilezza (M.I.G.)

Fab Lab

Gea Servizi

Filider Centro Danza

Attal Group

RINGRAZIAMENTI:

Un particolare ringraziamento è rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti e soprattutto agli studenti degli istituti partecipanti: Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro, IPSSAR Pietro Piazza-Cascino, Istituto E. Catalano, Istituto G.A. De Cosmi, Liceo Scientifico G. Galilei, Liceo Classico G. Garibaldi, Istituto A. Volta, Liceo Coreutico Regina Margherita e Istituto F. Scaduto di Bagheria, Liceo Classico G. Meli.

La Giornata della Gentilezza è promossa e organizzata da Simonetta Casa, Marica Castello e Loredana Tarallo, con l’obiettivo di restituire centralità a un valore capace di generare relazioni più autentiche, rafforzare il senso di comunità e promuovere una cultura dell’ascolto, del rispetto e della responsabilità condivisa.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI:

Lo spettacolo serale avrà un contributo volontario di €15 per contribuire concretamente alla riattivazione e al recupero dell’oratorio del quartiere Kalsa, luogo simbolico di aggregazione sociale e crescita educativa per i giovani del territorio.

I biglietti saranno disponibili presso il Teatro Politeama:

• Venerdì 5 giugno 2026, ore 18.00 – 20.00

INFO: Per maggiori informazioni inviare un messaggio tramite WhatsApp il seguente numero: +39 368 360 1515

Luogo: Teatro Politeama-Garibaldi, Piazza Ruggiero Settimo, 15, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.