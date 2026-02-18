Il SINALP Sicilia rafforza il proprio impegno sul terreno della parità di genere, riaffermando una visione di società fondata sulla collaborazione paritetica tra uomini e donne, condizione essenziale per una comunità più sana, inclusiva e realmente democratica.

Si è svolta l’assemblea per il rinnovo ufficiale degli incarichi direttivi della Rete Zeromolestie SINALP, segnando l’avvio di una nuova e ambiziosa fase organizzativa e progettuale, orientata non solo alla tutela delle donne, ma alla costruzione di un modello sociale fondato sul rispetto, sulla corresponsabilità e sulla partecipazione attiva di entrambi i generi.

Alla guida della struttura regionale è stato confermato Andrea Monteleone, nel ruolo di Presidente, affiancato nella gestione operativa delle politiche di genere dalla Responsabile Regionale Natascia Pisana.





Per garantire una presenza capillare sul territorio e un’azione realmente efficace, sono state nominate delegate regionali Roberta Sallemi (Vittoria), Elisabetta Marino (Ragusa), Titti Metrico (Caltagirone), Maria Rita Bonetta (Campobello di Licata) e Loredana Berritta (Partinico), Antonella Cavezzano (Santa Flavia) dirigenti sindacali che da anni si distinguono per impegno, determinazione e risultati nella lotta per la parità di genere e la dignità nel mondo del lavoro.

La Rete Zeromolestie SINALP, nata nel 2022, rappresenta oggi un esempio virtuoso di come la caparbietà congiunta di uomini e donne possa tradurre i valori in risultati concreti.





Tra i traguardi più significativi, l’approvazione, nella legge finanziaria 2024, di un emendamento che consente alle donne vittime di violenza di accedere a una certificazione ISEE autonoma, strumento fondamentale per ottenere aiuti economici e percorsi di emancipazione reale.

La Rete è stata inoltre anche promotrice dell’istituzione del “Reddito di Libertà”, approvato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Siciliana il 30 maggio 2025.

Una misura che garantisce un sostegno concreto alle donne vittime di violenza, già seguite dai centri antiviolenza o dalle strutture di accoglienza a indirizzo segreto, consentendo loro di uscire finalmente dal “mondo delle chiacchiere” e accedere a strumenti reali di autonomia e dignità.

Da circa un anno è attivo anche il progetto “Scontrino Antiviolenza 1522 Zeromolestie Sinalp”, che ha già coinvolto 105 amministrazioni comunali siciliane.

Un’iniziativa semplice ma di straordinaria efficacia sociale e culturale, che crea una rete di prossimità tra istituzioni, attività commerciali e cittadinanza, offrendo un segnale di aiuto concreto alle donne che vivono situazioni di disagio e isolamento.





Guardando al futuro, la Rete Zeromolestie SINALP intende realizzare nel 2026 il progetto di inserimento delle donne vittime di violenza tra le categorie protette, ampliando così le opportunità di reinserimento lavorativo e sociale.

Sono inoltre in programma iniziative per promuovere politiche inclusive, la partecipazione attiva delle donne alla vita politica e istituzionale, e percorsi educativi nelle scuole volti a diffondere una cultura del rispetto e della parità tra i generi.

Si stà anche lavorando su un nuovo progetto che rappresenterà la sintesi di questa visione, creare spazi urbani, sociali e culturali capaci di valorizzare il ruolo femminile e maschile in modo paritetico ed egualitario, favorendo una cittadinanza consapevole, corresponsabile e di chiara collaborazione e sinergia tra uomini e donne.

«Il nostro obiettivo, dichiara la Segreteria Regionale, è trasformare i principi di uguaglianza e parità in azioni concrete.





Il SINALP non si limita alla tutela contrattuale, ma sceglie di essere protagonista dello sviluppo culturale, sociale e occupazionale, dei territori, rafforzando il dialogo tra istituzioni, donne e uomini che credono in una società più giusta».

Con il nuovo assetto organizzativo, il SINALP Sicilia conferma la propria vocazione di sindacato moderno, capace di coniugare la difesa del lavoro con la costruzione di reti attive contro ogni forma di discriminazione e molestia, dimostrando che il cambiamento è possibile solo quando uomini e donne camminano insieme.

Segreteria Regionale SINALP Sicilia

