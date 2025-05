Il Museo Archimede e Leonardo apre le porte ai siracusani con un biglietto a prezzo agevolato. La struttura, situata nel cuore di Ortigia, ha registrato una partecipazione straordinaria da parte della cittadinanza. Perciò, per ringraziare la comunità locale, il museo lancia una speciale iniziativa: una tariffa ridotta riservata ai residenti di Siracusa, ai quali offrire l’opportunità di riscoprire, a costi contenuti, l’ingegno, l’arte e le radici del territorio.

Un gesto di riconoscenza verso la comunità locale, come spiega Maria Gabriella Capizzi, fondatrice del museo: «Siracusa ci accoglie da anni con affetto e partecipazione, trattandoci come parte viva del suo tessuto culturale. Il nostro più grande patrimonio non sono soltanto i turisti ma proprio i siracusani. A loro dobbiamo la nostra crescita e per questo vogliamo restituire valore, offrendo occasioni di scoperta e conoscenza accessibili a tutti».

Il museo, con oltre circa 50 modelli, parte dei quali interattivi, e uno spazio educativo sempre più attivo, non rappresenta solo un punto d’interesse per i visitatori di passaggio, ma un luogo identitario per la città stessa. «Solo conoscendo le proprie radici – continua Capizzi – si può davvero amare e tutelare la propria storia. E per le nuove generazioni, il museo è uno strumento prezioso per leggere il passato e capire il presente».

L’invito è rivolto a tutti, soprattutto a chi resta in città e desidera vivere un’esperienza diversa: «Ci piace pensare – conclude la fondatrice del Museo – che anche chi non può permettersi una vacanza fuori possa sentirsi, per un giorno, turista nella propria città, guardandola con occhi nuovi e pieni di stupore».

Il percorso del Museo Archimede e Leonardo, reso possibile anche grazie all’affiancamento dei partner scientifici di ArtesMechanicae, non si ferma qui: sono già in cantiere nuovi progetti e arricchimenti dell’offerta culturale per continuare a sorprendere e coinvolgere il pubblico, dentro e fuori Siracusa.

