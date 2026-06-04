Il mercato delle Smart Home in Italia ha superato la quota storica di 1 miliardo di euro, trainato da sicurezza ed efficienza energetica. Una rivoluzione tecnologica che sta investendo con forza anche la Sicilia e, in particolare, l’area metropolitana di Palermo. Secondo le ultime stime di settore, nel capoluogo e provincia circa il 42-45 per cento delle famiglie utilizza regolarmente almeno un dispositivo connesso. Rispetto alle regioni del Nord, i consumatori palermitani concentrano i propri acquisti soprattutto su sistemi di sicurezza smart, come videosorveglianza e sensori e sulla climatizzazione connessa, fondamentale per ottimizzare i consumi elettrici legati al condizionamento estivo.





A fronte di questa domanda crescente, sul territorio si avverte tuttavia la necessità di qualificare l’offerta professionale. Se a Palermo e provincia si contano oltre 1.500 ditte iscritte alla Camera di Commercio come installatori elettronici generici, la nicchia dei professionisti ad alta specializzazione – i cosiddetti System Integrator in grado di progettare architetture domotiche complesse – si attesta ancora tra le 40 e le 60 unità, affiancata da circa 250-350 artigiani “Smart Oriented”.

Colmare questo skills gap e formare i professionisti del futuro è diventato un obiettivo prioritario, anche alla luce delle ultime novità tecnologiche, come l’introduzione dello standard universale “Matter”, che garantisce l’interoperabilità tra dispositivi di marchi differenti e abbatte sensibilmente i costi di installazione per un appartamento standard, oggi stimati tra i 2.500 e gli 8.000 euro.





Per rispondere a questa sfida e supportare la crescita degli artigiani locali, Confartigianato Imprese Palermo ha organizzato un seminario gratuito rivolto a installatori, progettisti ed elettricisti del territorio, l’11 giugno alle 15 all’hotel President in via Francesco Crispi 230 a Palermo dal titolo “Smart home & intelligent building”.





L’incontro offrirà un’analisi approfondita sulle architetture domotiche – sistemi IoT e cablati – sulle strategie di termoregolazione per il comfort ambientale e sulle soluzioni integrate per il monitoraggio dei consumi e della produzione da fotovoltaico.

Al termine dei lavori seguirà un momento di confronto professionale e networking.

La partecipazione è gratuita, a condizione che ci si iscrivi al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex7Zc16ElUbIwWaIMPPjqnaWF9ptuYvu5QGH4_HUQD8ArJjg/viewform

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