Si rinnova e cresce il solido rapporto di amicizia tra Nissa Rugby e Palermo Rugby. Un allenamento congiunto disputato al “M. Tomaselli” di Caltanissetta, lunedì 6 ottobre, è stato propizio per “cementare” ulteriormente un legame che ormai esiste da anni tra le due gloriose squadre della palla ovale siciliana. Il presidente dei nisseni, Giuseppe Lo Celso, ha regalato a Stefano Massari, numero uno dei rosanero, un crest in ceramica: piccolo simbolo di un grande sentimento. Entrambi poi hanno parlato di sport, rugby e valori.





Stefano Massari: “Noi ormai con Giuseppe ci conosciamo da oltre 10 anni, ancora un po’ e potremmo dire che siamo di un’unica squadra. Ci scontriamo sul campo ma nel corso degli anni anche la rivalità sportiva si è assottigliata. Questo è un allenamento congiunto e poi ci godremo un terzo tempo favoloso, come quelli che da sempre organizza Giuseppe. Contento di iniziare un’altra stagione sportiva, vedo gli sforzi delle Nissa Rugby, quelli che facciamo noi: questo è uno sport di sacrifici, togliendo molto tempo anche alla famiglia. Speriamo di fare un buon campionato, di arrivare in fondo e auspico un futuro più roseo per il rugby siciliano. Grazie agli amici nisseni per questo pensiero-dono”.





Giuseppe Lo Celso ricorda: “Come ha detto l’amico nel rugby si fanno tanti sacrifici. Innanzitutto non si sono nemici nel nostro sport. Poi con alcuni club l’amicizia si consolida in maniera forte, come con Palermo. Loro ad esempio nonostante Palermo sia una grandissima metropoli, hanno enormi problemi enormi sulla logistica, praticamente non gli danno un posto dove giocare: qualcosa di assurdo per una grande città come Palermo”.

Luogo: Caltanissetta

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.