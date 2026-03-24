Un cammino di fede, devozione ed arte verso la Pasqua quello della Salemi Production del M° Davide Salemi, che in collaborazione con l’arcidiocesi di Catania nella splendida Chiesa di Sant’Arcangelo ai Minoriti ha unito musica e solidarietà per dare vita all’emozionante ed intenso “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi, concerto di musica sacra che ha coinvolto ed appassionato il numeroso pubblico presente sulle sofferenze di Maria durante il sacrificio di Cristo sulla croce.





Un momento mistico sul significato della morte e sulla sofferenza delle tante, troppe, madri che hanno visto trucidare i loro figli dall’odio umano interpretato con grande stile e professionalità dal soprano Giuliana Di Stefano e dal mezzosoprano Haruna Nagai accompagnate dal quintetto d’archi diretto con eleganza e qualità artistica dalla bacchetta del M° Damiano Davide.





L’intero ricavato del concerto è stato devoluto all’associazione onco pediatrica Ibi Cus affinché un filo speciale fatto di sentimenti e responsabilità possa aiutare a sostenere tutti quei bambini, che insieme alle loro famiglie, stanno vivendo in condizioni di grave svantaggio fisico, psicologico ed emotivo ed ogni gesto- come ha spiegato Davide Salemi alla presenza del rettore Padre Munzone – può essere utile a non far sentire solo chi soffre.

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