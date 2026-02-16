In questi giorni di Carnevale, il teatro dei Pupi Vaccaro-Mauceri di Siracusa pensa a tutti quei bambini che non possono celebrare questa e tante altre feste attese dai più piccoli. E lo fa predisponendo tutto per il progetto “Sos Pupi”, ovvero la realizzazione di interventi teatrali dell’Opera dei Pupi nei reparti pediatrici ospedalieri, con l’obiettivo di offrire supporto emotivo ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Dopo le prime tappe in alcuni nosocomi del Siracusano e del Ragusano, con riscontri positivi da più parti, la Compagnia dei pupi Vaccaro Mauceri intende fare tappa in altri nosocomi siciliani e, via via, anche al di fuori dell’Isola, in un virtuoso modello di responsabilità sociale d’impresa territoriale, oggi sempre più integrata nei criteri di valutazione reputazionale e di sostenibilità.





«Così – afferma Antonino Maletta, direttore artistico della Compagnia dei Pupari Vaccaro Mauceri – “Sos Pupi” viene oggi rilanciato come opportunità per le imprese siciliane di esercitare una forma di responsabilità sociale concreta, misurabile e coerente con i principi di sostenibilità, responsabilità ed etica, tramite un contributo limitato alla copertura dei soli costi vivi dell’operazione, senza finalità promozionali né sponsorizzazioni commerciali. Dal punto di vista economico, il progetto rappresenta un caso di efficienza dell’investimento sociale: un impegno finanziario contenuto consente infatti alle aziende di generare un significativo ritorno in termini di reputazione, radicamento territoriale e posizionamento etico, elementi sempre più rilevanti nei rapporti con stakeholder, istituzioni, comunità locali e sistemi finanziari».





Il sostegno a “Sos Pupi” si inserisce inoltre in una logica di allineamento tra mission aziendale e impegno sociale, trasformando l’attenzione al territorio e alla comunità in un asset reputazionale stabile. «E in un mercato che premia la coerenza e penalizza il green o social washing – prosegue Maletta – iniziative di questo tipo consentono alle imprese di dimostrare un impegno autentico, non dichiarativo».

Il Teatro dei Pupi Vaccaro Mauceri, ente teatrale di rilevanza nazionale riconosciuto dal ministero della Cultura e depositario di una tradizione Unesco, tiene inoltre a precisare che il progetto non è pensato come strumento di visibilità, ma come patto di responsabilità tra mondo produttivo e comunità, in cui il valore economico si traduce in valore sociale. In un’epoca in cui la sostenibilità è sempre più parte integrante delle strategie d’impresa, “Sos Pupi” propone una responsabilità sociale d’impresa accessibile anche alle piccole e medie imprese, dimostrando che la responsabilità sociale non è funzione delle dimensioni aziendali, ma della qualità delle scelte.

