“Esprimiamo un plauso alle forze dell’ordine e ai carabinieri del gruppo tutela lavoro di palermo per i controlli effettuati nei cantieri edili della Sicilia occidentale che hanno portato al sequestro di 11 imprese”. Lo dicono in una nota congiunta il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia Paolo D’anca il segretario della Filca Cisl Palermo Trapani Francesco danese che aggiungono: “Ben vengano i controlli che aiutano a smascherare le mele marce ma purtroppo ancora tanto c’è da fare perché infatti a poca distanza da i controlli si registra l’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto a San Cipirello dove un giovanissimo operaio ha perso l’equilibrio cadendo da un lucernario ed è ora ricoverato all’ospedale civico di Palermo. È la dimostrazione che bisogna ancora puntare ancora di più sulla prevenzione sulla formazione e sulle campagne di sensibilizzazione nei cantieri e tra gli operai perché se non si matura la consapevolezza che solo attraverso il rispetto della legge si evitano le morti sul lavoro, non si potrà mai invertire questo drammatico trend e soprattutto bisogna potenziare gli ispettori come ribadiamo ormai da tempo ” .

