Tipo segnalazione: Problemi stradali

A oltre quattro mesi dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, sulla messa in sicurezza della SP74 Floridia–Canicattini, la situazione resta immutata e sul territorio cresce la preoccupazione.

A sollevare nuovamente il problema è il giovane Gabriele Di Pietro, che torna a chiedere chiarezza sui tempi di avvio degli interventi annunciati dopo il tragico incidente che è costato la vita a Giuseppe D’Amore.





“In seguito alle sollecitazioni che avevo avanzato nei mesi scorsi – dichiara Di Pietro – il Presidente Giansiracusa aveva comunicato pubblicamente l’esistenza di interventi già programmati e finanziati: un progetto da 700 mila euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle SP74 e SP86, oltre ad un ulteriore finanziamento da 600 mila euro riguardante le SP74, SP36 e SP76. In quell’occasione era stato assicurato che i lavori sarebbero partiti prima del periodo estivo”.

Ad oggi, però, sulla Floridia–Canicattini non si registra alcun avvio concreto dei cantieri. La strada continua a presentare criticità evidenti tra buche, avvallamenti, manto stradale dissestato e segnaletica insufficiente, condizioni che quotidianamente mettono a rischio molte famiglie.





“Dopo una tragedia simile – prosegue Di Pietro – il territorio si aspettava risposte immediate e soprattutto fatti concreti. Oggi i cittadini non chiedono più promesse, ma interventi reali e tempi certi”.

Per questo motivo, Di Pietro rivolge un nuovo appello istituzionale al Presidente del Libero Consorzio, chiedendo di chiarire pubblicamente quando inizieranno effettivamente i lavori sulla SP74 e quali siano le motivazioni dei ritardi nonostante le risorse già annunciate.

“Confido in un riscontro chiaro e tempestivo – conclude – nel rispetto dei cittadini e della sicurezza di chi ogni giorno percorre questa importante arteria provinciale”.

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