Una serata di festa, di condivisione e soprattutto di inclusione. Domenica 10 settembre, si è conclusa la XV edizione di “Una vita da Fiaba”, la manifestazione organizzata dall’associazione Life Onlus con il patrocinio del Comune di Acireale, molto attesa ogni estate da tanti giovani con disabilità e non, veri protagonisti dell’evento.

Tra gli ospiti della serata, condotta da Emanuele Bettino, Karola Fichera, giovanissimo talento di Acicatena, già vincitrice di numerosi premi sia di violino che di canto, nonché campionessa regionale di Performer Italian Cup; i giovani dell’Associazione Guardastelle, protagonisti di una performance teatrale; Carlo Kaneba e l’attrice Giovanna Criscuolo.

Infine, una coloratissima sfilata, cabaret e numerose premiazioni ad atleti olimpici e paralimpici: Carmelo Calcagno, Mattia Eugenio Battiato, Carmelo Barcella, Roberta Meli, Serena Signorello.

Durante la manifestazione, sono state premiate anche alcune associazioni e fondazioni che si sono adoperate in maniera significativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali: la Fondazione INDA, che ha accolto l’iniziativa dell’Associazione Sicilia Turismo per Tutti per l’abbattimento delle barriere comunicative, rendendo fruibili le rappresentazioni teatrali anche alle persone sorde; l’Associazione Amici dell’INDA per aver supportato il servizio di interpretariato; l’Associazione Guardastelle per aver realizzato un vero e proprio teatro dell’inclusione; i volontari IBISCUS con Gli amici di Spiderman per aver promosso attività di animazione in favore dei bambini e dei più deboli; la Fondazione Entain per aver sostenuto numerosi progetti di inclusione sociale, legati soprattutto alla pratica sportiva.

“L’Associazione Life Onlus lavora costantemente nel territorio da ormai 23 anni – spiega Martino Florio, presidente della Life -. Siamo molto soddisfatti del grande successo di Una vita da Fiaba, per la straordinaria partecipazione di tanti giovani, delle loro famiglie, di artisti, associazioni, fondazioni e istituzioni. Tutti insieme siamo riusciti a trasmettere un forte messaggio di inclusione, valorizzando iniziative concrete per l’abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e comunicative”.

