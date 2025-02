“Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell’avvio dei lavori, da parte di Anas, per il completamento della Strada statale 626 Licata-Torrente Braemi. Quest’opera potrà garantire finalmente collegamenti più agevoli tra la provincia di Caltanissetta e quella di Agrigento, in particolare con Licata e il suo mare, oltre che con l’A19. Seguo da molto tempo, e continuerò a farlo, l’iter per questo asse viario strategico per il territorio agrigentino che finalmente verrà ultimato dopo decenni di attesa”.

Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino.

