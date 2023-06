Trova finalmente soluzione la vicenda dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica siciliani senza stipendio da svariati mesi: oggi l’Ars ha approvato il ddl collegato alla Finanziaria regionale. L’aula ha approvato a maggioranza l’articolo che stanzia 3,4 milioni di euro come contributo straordinario per porre fine al contenzioso e garantire il regolare pagamento degli stipendi ai lavoratori. Lo annuncia il capogruppo della DC all’Ars, onorevole Carmelo Pace: “Col voto di oggi il contributo straordinario è legge, rimane solo la necessaria pubblicazione in Gazzetta. Poniamo fine a una questione gravosa per la quale in questi mesi mi sono impegnato personalmente con ogni mezzo: i lavoratori hanno subito ingiustamente questa difficoltà economica a causa di una vicenda giudiziaria riguardante l’ente e non loro. A più riprese, con un’interrogazione, un disegno di legge e un tavolo tecnico, ho cercato una soluzione per garantire serenità ai lavoratori. Oggi questa serenità è finalmente arrivata – conclude Pace – un sospiro di sollievo anche per gli imprenditori agricoli e gli operatori del settore agricolo in vista dell’imminente stagione irrigua”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.