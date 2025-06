Palermo 16 giugno 2025 – Oggi alle 17 il prefetto Massimo Mariani incontrerà i familiari delle vittime della strage di Casteldaccia, in cui persero la vita cinque operai. All’incontro partecipano le organizzazioni sindacali di Fellea Cgil, Fisca Cisl e Feneal Uil e Monica Garofalo, presidente dell’associazione vittime del lavoro edile.



Sarà un primo momento, concordato nelle settimane scorse, grazie alla sensibilità della Prefettura, per avviare un confronto con i familiari delle vittime e venire incontro ad alcune esigenze e aspettative, a partire dal bisogno di verità e giustizia e all’individuazione celere dei responsabili per il processo, al sistema di tutele necessario per garantire diritti per i familiari, rimasti orfani di padre, senza un marito o senza un fratello. “I familiari – dicono Fillea, Filca e Feneal – hanno la necessità di avere risposte. Sicuramente questo primo step sarà importante, aspettiamo l’esito dell’incontro per capire cosa si potrà ottenere e come muoverci”.





