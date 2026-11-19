Il documentario, prodotto da A-Kube, racconta la rinascita civile e sociale di 8 comuni del palermitano attraverso il museo diffuso iArt Fivas e i murales firmati da artisti internazionali

Otto comuni dell’entroterra siciliano, che lottano contro gli stereotipi e l’emigrazione e che hanno scelto i muri delle proprie strade per raccontarsi in una forma nuova, diventano protagonisti di “Walls of Fame”, un viaggio intenso tra arte urbana, cinema e tradizioni. Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Corleone, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi e Roccamena, nel Palermitano, tutte in un film ufficialmente disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video, prodotto da “A-Kube Adv, con la regia di Alex Garraffa, la direzione della fotografia di Antonio D’Anna e la direzione di produzione di Palmira Salinas. La pellicola, della durata di circa due ore, documenta e punta a raccontare un territorio che sceglie di guardare al futuro e pone al centro iART FIVAS, il museo diffuso a cielo aperto, ideato da Lucenzo Tambuzzo, progettista e direttore artistico e generale. L’opera raccoglie 32 murales firmati da una trentina di “street artist” internazionali provenienti da Italia, Uruguay, Portogallo, Argentina, Serbia, Spagna, Canada, Germania e Stati Uniti. Intorno a queste creazioni si snodano il profondo legame dei luoghi con la storia del grande cinema — da Frank Capra ad Al Pacino, fino alle suggestioni di Nuovo Cinema Paradiso — e i riti e i lavori della terra che ancora scandiscono la vita quotidiana delle comunità.

“Il documentario – spiega Alex Garraffa, direttore A-Kube Adv – dà voce a chi vive intimamente questi luoghi, celebrandone l’orgoglio e i sogni, senza tralasciare le paure di comunità che rischiano di disgregarsi ogni anno di più e che invece, fieramente, sopravvivono. Ne emerge il ritratto di una rinascita civile, sociale e culturale, in cui l’arte urbana diventa un inno alla bellezza collettiva, alla memoria e al futuro”. Un viaggio nato nell’entroterra palermitano e girato insieme con coloro lo abitano, impreziosito dalle musiche di Edmondo Annoni, adesso approda al pubblico di una piattaforma internazionale.

Walls of Fame è incluso su Amazon Prime Video: è possibile trovarlo cercando il titolo completo sulla barra di ricerca della piattaforma o tramite il link diretto

https://www.primevideo.com/-/it/detail/0UAHTSAS3TGNGCREOG2CB9I8IQ





Luogo: Palermo, BISACQUINO, PALERMO, SICILIA

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