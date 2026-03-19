Domenica 22 marzo alle 11,25 su Rai 3 tornerà il 34esimo ciclo della rubrica nazionale MEDITERRANEO che insieme ad EstOvest fa parte del contenitore domenicale “Buongiorno Europa”.

In fuga dalla guerra, come a Gaza e Teheran. Mediterraneo parte dall’ultimo esodo di civili che sta avvenendo in Libano. Le loro voci e le riflessioni di chi tenta di aiutarli e proteggerli.

Risentiremo poi una delle voci più significative della canzone popolare italiana del 20esimo secolo. Inizia il centenario della nascita di Rosa Balistreri. La ricordiamo con immagini di repertorio e con le testimonianze di chi l’ha conosciuta.





Un mare, un film, una tradizione, una nuova famiglia. Giuseppe Cederna, tra i protagonisti del film Oscar di Giuseppe Tornatore, declina i suoi significati di Mediterraneo.

Infine, ritorniamo nel Nord della Grecia, dove da più di 300 anni si coltiva lo zafferano, con metodi antichissimi e artigianali. Ma le produzioni sono minacciate dai cambiamenti del clima e dalla mancanza di manodopera.

Da questo ciclo anche #storyboard, immagini ed interviste sugli eventi delle ultime ore nel Mediterraneo. Dall’arte al folklore, dalle manifestazioni alle feste tradizionali.





Mediterraneo è una rubrica della Tgr, Direttore Roberto Pacchetti, Vicedirettore Roberto Gueli, caporedattore della Tgr Sicilia Giuseppe Ardica.

La rubrica è curata da Rino Cascio. Ha collaborato Nicola Alosi. Edizione di Emanuele Guida.





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