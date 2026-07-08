Si è svolta domenica, nelle acque antistanti il porto di Riposto, la IX edizione della tradizionale Veleggiata ‘Omaggio a San Pietro’, organizzata dalla Lega Navale Italiana di Riposto, appuntamento che ogni anno unisce la passione per la vela alla devozione verso il patrono dei pescatori. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose imbarcazioni appartenenti alla sezione ripostese della Lega Navale Italiana, alla sezione di Catania e ad altri circoli velici del territorio, tra cui il Circolo Velico Marina di Riposto, il NIC Catania e Tamata, confermando ancora una volta la capacità dell’evento di richiamare appassionati provenienti da tutta la costa ionica.





Le favorevoli condizioni meteo registrate nella prima parte della giornata hanno consentito ai partecipanti di completare regolarmente il percorso previsto, articolato in un primo giro a triangolo e in un secondo a bastone, per uno sviluppo complessivo di circa otto miglia nautiche. Una prova tecnica e avvincente che ha regalato spettacolo sia agli equipaggi sia agli appassionati presenti lungo il litorale. A conquistare il primo posto è stata l’imbarcazione Anna I, dell’armatore Paolo Finocchiaro. Seconda classificata Zalante, dell’armatore Delfio Faraci, mentre sul terzo gradino del podio è salita Juliet, dell’armatore Carmelo Scuto.





La manifestazione ha rappresentato anche un’importante occasione per consolidare la collaborazione avviata tra la Lega Navale Italiana di Riposto e la Pro Loco di Randazzo. All’evento ha infatti preso parte una delegazione dell’associazione composta dal vicepresidente Daniele Firringa e dai soci Marcello Di Vincenzo, Manuela Franco, Isabella Bontempo e Francesco Paolo Guidotto, ospitati a bordo dell’imbarcazione ammiraglia della Lega Navale ‘Lady Marianna’, condotta dal comandante Francesco Romano.





I componenti della delegazione hanno collaborato attivamente alle manovre di bordo, contribuendo allo svolgimento della navigazione e al completamento del percorso. “La Veleggiata ‘Omaggio a San Pietro’ rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti della nostra sezione – dichiara il presidente della Lega Navale Italiana di Riposto, Giuseppe Ballistreri – Ogni anno riusciamo a coniugare sport, tradizione marinara e spirito di condivisione, valorizzando il nostro mare e rafforzando i rapporti di amicizia tra i circoli velici del territorio. Desidero ringraziare il Marina di Riposto, tutti gli equipaggi partecipanti, i volontari della Lega Navale, il comandante Francesco Romano e gli amici della Pro Loco di Randazzo, con i quali stiamo costruendo una proficua collaborazione. Manifestazioni come questa contribuiscono a diffondere la cultura del mare e a promuovere il nostro territorio attraverso i valori della vela e della navigazione”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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