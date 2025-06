Si chiama Suitt Drims il nuovo progetto lanciato da Andrea Graziano, founder di FUD Bottega Sicula: una collezione di case vacanza nel cuore di Catania e Palermo pensate per offrire un’esperienza autentica, immersiva e curata.

Con Suitt Drims, Graziano amplia la sua visione oltre il food, portando la stessa attenzione per l’identità dei luoghi e il racconto del territorio anche nel settore dell’ospitalità.

Più che semplici appartamenti, le case Suitt Drims sono veri e propri spazi da abitare, nati per valorizzare i centri storici attraverso l’interior design, l’arte e il dialogo con il genius loci.

Suitt Drims si rivolge a chi cerca un nuovo lusso informale: intimo, accogliente, accessibile. Un invito a scoprire la città con occhi nuovi, rallentare, immergersi nel ritmo quotidiano dei luoghi e lasciarsi sorprendere da esperienze autentiche.

“Con Suitt Drims abbiamo voluto creare luoghi che non fossero solo posti dove dormire, ma esperienze da abitare – spiega Andrea Graziano – Ogni dettaglio è stato scelto per accompagnare il viaggiatore in un percorso che parte dallo spazio e arriva all’anima della città.”

Ogni appartamento è pensato come un manifesto estetico: i pavimenti e i rivestimenti, firmati Hybrid & Icon, raccontano la Sicilia nella sua forma più concreta e tangibile, integrando componenti naturali come sabbie vulcaniche, pietra di billiemi, terre crude e metalli fusi. I pezzi di arredo firmati Lago, si armonizzano ai dettagli illuminotecnici, curati da firme d’eccellenza come Flos, Artemide e Davide Groppi, per creare ambienti caldi e suggestivi.

Arricchiscono l’esperienza la presenza di opere di artisti di primo livello, come lo scultore Girolamo Ciulla, ma anche i quadri pop surrealisti di Max Ferrigno, le pitture materiche di Maila Magrì e le installazioni di Sa Grasse, che porta nelle sue composizioni una visione vibrante e contemporanea. Ognuna di queste opere può essere acquistata e inviata a domicilio a richiesta,

Negli ambienti si è dato spazio, inoltre, all’artigianalità siciliana con le creazioni in pietra lavica e ceramica di Magda Masano e i piatti di vetro riciclato di Alessandro Di Rosa di Thalass. Nelle cucine degli appartamenti, anche utensili e complementi d’arredo di design.

Le sei case di Suitt Drims sono situate nei quartieri più autentici e vitali di Catania e Palermo, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di vivere a pochi passi da mercati storici, teatri, botteghe e dalla vivace vita cittadina.

A Palermo gli appartamenti si trovano a due passi dal teatro Massimo, nel cuore dei mercati cittadini. A Catania, invece, le case sono collocate tra via Gemmellaro e la Civita, nel cuore della movida catanese e dei principali punti di interesse. Tutti ben segnalati nella guida digitale condivisa che racconta le realtà più interessanti del food & beverage, ma anche del design e dell’artigianato.

L’esperienza immersiva si arricchisce da un room service personalizzato, curato da FUD Bottega Sicula, da speciali convenzioni e sconti dedicati, ma anche con la possibilità di prenotare escursioni e visite guidate. Sono sempre disponibili servizi di transfer da e per le principali stazioni e gli aeroporti.

Luogo: Suitt Drims, vicolo Palmentieri, 6/8, PALERMO, PALERMO, SICILIA

