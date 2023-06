Sabato e domenica, nei comuni di Ragalna e Mascalucia, si svolgerà la Summer Soccer Csain 2023.

La manifestazione sportiva giovanile – aperta ai giovani tra i 14 e 16 anni – è organizzata da Asd Sport Insieme, dall’Ente di Promozione Csain e Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato) con il Patrocinio dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana).

Presenti per l’occasione sabato mattina (ore 11.30) a Ragalna on. Dott. Dario Letterio Daidone, deputato regionale, il responsabile tecnico nazionale del calcio Csain Dott. Giuseppe Lombardo, e l’ing. Francesco Cunsolo, vice presidente della New Team Onnipresente anche Nino Caruso, responsabile locale dello Csain. Presenti 30 squadre di calcio a 11. Le finali si svolgeranno domenica a Mascalucia.

