Sulla riforma degli enti locali della Regione Sicilia, l’UDC esprime con entusiasmo il proprio apprezzamento per l’introduzione del tagliando antifrode. Questa misura concreta rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della trasparenza e della legalità nel sistema elettorale regionale.

Il tagliando antifrode costituisce un elemento fondamentale per garantire istituzioni più sicure, affidabili e vicine ai cittadini, contribuendo a tutelare la correttezza delle procedure elettorali e a consolidare la fiducia nella democrazia locale.

Il vice segretario regionale, onorevole Salvino Caputo, e il segretario comunale, Massimiliano Crapa, entrambi dell’UDC, sottolineano con soddisfazione come questa innovazione rappresenti un passo deciso verso un sistema elettorale più trasparente e responsabile, a beneficio di tutta la comunità siciliana.

