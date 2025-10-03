La Città Felice Onlus, in partenariato con il Comune di Grammichele, il Circolo MCL “Don Rosario Pepe” – Mineo, e il Liceo Artistico Regionale “R. Libertini” con annessa scuola media di Grammichele, annuncia l’avvio del progetto Take Care 2.0 – Azioni per il contrasto alla povertà educativa nel Distretto Socio-Sanitario 13.

Il progetto è finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 3 annualità 2024, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione PNRR, Ufficio V.

L’iniziativa mira a sostenere i minori di età compresa tra gli 11 e i 17 anni residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario 13 (Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, San Cono, San Michele di Ganzaria e Vizzini), attraverso un’offerta integrata di attività educative, culturali e sportive, finalizzate al contrasto della povertà educativa e alla promozione dell’inclusione sociale.

Il programma prevede:

• laboratori scolastici ed extrascolastici (sportivi, culturali e sociali);

• attività digitali e tecnologiche;

• sportello itinerante di supporto psicologico e sociale;

• iniziative di orientamento e cittadinanza attiva;

• eventi e spazi di comunità aperti alle famiglie.

Le attività si rivolgono prioritariamente ai minori individuati dai servizi sociali territoriali e dalle istituzioni scolastiche, ma restano aperte anche ad altri ragazzi e famiglie che intendano aderire al progetto.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0933 981792 o scrivere a lacitafeliceonlus@gmail.com

