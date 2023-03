Esprimiamo soddisfazione e speranza per la scelta di Matteo Salvini di affidare la guida del partito siciliano all’eurodeputata Annalisa Tardino, la quale succede all’onorevole Nino Minardo, che ringraziamo per il contributo dato alla comunità leghista di Sicilia; saremo al fianco della Tardino per la costruzione di una base militante che sia seria, capace e preparata, la quale riuscirà a supportare e promuovere l’azione dei nostri parlamentari nazionali e regionali, oltre che l’attività governativa di cui sono titolari gli assessori Sammartino e Turano.

Sfida non di poco conto saranno le prossime elezioni amministrative, che vedranno chiamati al voto ben quattro capoluoghi di provincia, tra cui Caltanissetta, Trapani e Siracusa, mentre a Catania, dove la Lega ha già messo in campo il nome di Valeria Sudano per governare l’amata e martoriata città etnea, la cui proposta sarà, come da lei dichiarato, utile per portare una nuova stagione di pacificazione e di rilancio della seconda città dell’isola.

Il nostro movimento giovanile, già da diverso tempo, è impegnato in iniziative che possano ridare fiducia e occasione ai giovani di restare a vivere in una terra che ha la necessità di rinsaldare il legame tra le generazioni, perché è ovvio che senza passato non esiste futuro e con una guida come quella della Tardino saremo in grado di realizzarlo.

