Nuove audizioni per il laboratorio di recitazione, dizione, canto ed espressione corporea dell’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento, annualità 2025/2026.

Per tutti gli interessati, anche senza esperienze pregresse, l’Associazione Culturale TeatrAnima organizza due giornate informative, sabato 27 settembre, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00 e domenica 28 settembre, dalle 16,00 alle 20,00.





Gli incontri avranno luogo presso il TeatrAnimahub, sito in via Oblati 96, Agrigento (ex Istituto Gioeni/Salesiani), sede del laboratorio e delle attività teatrali dell’Associazione Culturale TeatrAnima.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al numero 3270044269, 3291148371, oppure inviare una mail al seguente indirizzo: teatranima@libero.it.

Ulteriori informazioni sull’attività dell’Associazione Culturale TeatrAnima Agrigento, sono reperibili consultando la pagina Istagram, nonché la pagina ed il gruppo Facebook della associazione stessa.





Luogo: TeatrAnimahub Centro Culturale , Via Oblati, 96

