Il 22 palermitano Gabriele Piraino, testa di serie numero 2, è stato l’ultimo a guadagnare il passaggio al secondo turno del tabellone principale del “secondo Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo”, nella serata di mercoledì 3 giugno. Il siciliano, nel match contro Lorenzo Lorusso, si è imposto 63 61. Partenze non performante, come lo stesso atleta ha ammesso nell’intervista dopogara: “Match più difficile di quello che dice il punteggio contro un avversario molto imprevedibile e talentuoso, che ha davvero degli ottimi colpi. Lui era partito molto meglio di me, ma io sono stato bravo a stare lì con il punteggio. Poi ho preso il largo e mi sono tranquillizzato e poi è andata ‘bene’. Spero di giocare più partite possibili ed alzare il livello quanto è più possibile: inutile nascondere che qui, sono quasi di casa, e ci tengo a fare bene”.





Il transalpino Mae Malige (7) è il primo a staccare il biglietto per i quarti di finale. Il performante francese, con una prestazione rilevante, ha piegato in 2 ore e 20 minuti la strenua resistenza dell’italiano Giacomo Crisostomo in tre set: 64 26 60.

E’ entrato nel vivo il torneo di doppio a Caltanissetta con i primi incontri del tabellone principale, che hanno già regalato match intensi e qualche ritiro precoce. Buona la prima per i favoriti numero 1 del seeding, il britannico Jay Clarke e l’australiano Ethan Cook, che superano in due set la coppia italiana Macchione-Mondazzi. Avanzano ai quarti di finale anche gli irlandesi Barry e Gannon (testa di serie n. 4) e gli spagnoli Forcano-Izquierdo Luque (n. 2), questi ultimi costretti al super tie-break decisivo dalla coppia italiana Tabacco-Tabacco. Tra le wild card nostrane, spicca la netta vittoria del duo composto dall’idolo di casa Salvatore Caruso e Massimo Giunta.





Giovedì 4 giugno un programma di gioco, distribuito su tutta la giornata, di gran livello con i 7 match degli ottavi di finale del tabellone singolare, e 5 gare di doppio. Incontri al via dalle ore 11.

Le partite sono visibili in streaming sul sito itftennis.com

RISULTATI PRIMO TURNO: S. Cocola (ITA) d C. Gannon (IRL) 26 63 63; R. Izquierdo Luque (ESP) d L. Beraldo (ITA) 63 64; F. Tabacco (ITA) d F. Varsalona (ITA) 61 62; J. Martin Manzano (ITA) d J. Borsoi (ITA) 62 75; A. Reco (FRA) d L. Primucci (ITA) 63 36 63; G. Tabacco (ITA) d P. Tsitsipas (GRE) 64 76; M. Sciahbasi (ITA) d D. Rapagnetta (ITA) 64 16 63; T. Martin (GBR) d S. Mencaglia (ITA) 76 64; C. Lopez Montagud (ESP) d V. Darderi (ITA) 61 62; A. Lynch (USA) d P. Marino (ITA) 61 75; L. Potenza (ITA) d R. Lanza (ITA) 62 60; G. Crisostomo (ITA) d A. Coccioli (ITA) 64 63; J. Clarke (GBR) d I. Miletich (ITA) 60 60; M. Malige (FRA) d A. Mondazzi (ITA) 62 62; M. Giunta (ITA) d G. Perego (ITA) 60 61; G. Piraino (ITA) d L. Lorusso (ITA) 63 61.





RISULTATI SECONDO TURNO: M. Malige (FRA) d G. Crisostomo (ITA) 64 26 60.

RISULTATI DOPPIO: J. Clarke (GBR) / E. Cook (AUS) b. S. Macchione (ITA) / A. Mondazzi (ITA) 75, 63; C. Barry (IRL) / C. Gannon (IRL) b. J. Martin Manzano (ITA) / G. Perego (ITA) 62, 76; A. Massara (ITA) / L. Potenza (ITA) b. J. Antonelli (ITA) / J. Borsoi (ITA) 63, 20 Ret.; S. Caruso (ITA) / M. Giunta (ITA) b. L. Beraldo (ITA) / G. Crisostomo (ITA) 64, 63; T. Fancutt (AUS) / A. Rai (NZL) b. V. A. Darderi (ITA) / T. Grandinetti (ARG) 6-4, 7-6; A. Caruso (ITA) / S. Cocola (ITA) b. F. Tabacco (ITA) / G. Tabacco (ITA) 6-2, 3-1 Ret.; I. Forcano (ESP) / R. Izquierdo Luque (ESP) b. F. Tabacco (ITA) / G. Tabacco (ITA) 6-4, 4-6, [10-8]

Luogo: TC Caltanissetta , CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

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