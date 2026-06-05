Ultimi pass per i quarti a tinte tricolori con ben 5 italiani, due francesi ed uno spagnolo. Nei due match conclusivi della giornata Gabriele Piraino e Juan Cruz Martin Manzano, hanno ulteriormente rimpolpato la schiera italica che accede al terzo turno del secondo Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo.

Il siciliano Gabriele Piraino, attento e concentrato, regola il britannico Toby Martin in due set: 63 62, in poco più di 80 minuti. “Il punteggio potrebbe trarre in inganno, non è stata facile. Partita che nascondeva insidie in quanto lui è un giocatore esperto. Oggi ho servito molto bene e questo mi ha aiutato molto nei momenti di difficoltà e questo mi ha anche agevolato nel gestire il tutto. In vista dei quarti io ho giocato due partite abbastanza rapide, quindi speriamo di aver le giuste energie fisiche e mentali per il prosieguo del torneo. Ai quarti affronto Izquierdo Luque che conosco poco, mi spiace abbia battuto Fausto Tabacco, che mi sarebbe piaciuto affrontare perché è un amico e siamo due siciliani”.





Di analogo copione il successo di Juan Cruz Manzano che rifila un perentorio 64 61 all’americano Adam Lynch. Deciso e risoluto nella contesa e nelle dichiarazioni post-gara: “Ho disputato una buona partita. Qualche difficoltà al servizio anche perché era la prima volta che giocavo qui la sera; luci, ombre, più persone, insomma ho avuto qualche difficoltà nel servizio. Ho risposto bene e giocando contro un tennista che viene spesso a rete, serve and volley, però l’ho passato tante volte e sono stato bravo a brekkare spesso ed a portare a casa questa partita. Affronterò Reco, francese in fiducia che viene dalle qualificazioni, sarà una partita difficile da preparare bene. Il mio obiettivo è vincere il trofeo, conosco tutti i giocatori, è un bel torneo dove giochiamo tutti alla pari con un livello elevato”.

Oltre ai già due citati quarti, ricordiamo il derby tra Giorgio Tabacco, eroe di giornata che ha eliminato il numero uno Jay Clarke, e Massimo Giunta, e la partita tra Luca Potenza ed il Francese Mae Malige.





Apriamo una finestra sui doppi. Le due semifinali registrano un confronto azzurro, Alessandro Coccioli e Lorenzo Lorusso contro Antonio Massara e Luca Potenza, e poi lo scontro tra gli spagnoli Ignasi Forcano/Rafael Luque Izquierdo e il duo Thomas Fancutt e Ajeet Rai.

Venerdì 5 giugno le gare avranno inizio alle ore 15.30

Le partite sono visibili in streaming sul sito itftennis.com

RISULTATI SECONDO TURNO: M. Malige (FRA) d G. Crisostomo (ITA) 64 26 60; L. Potenza (ITA) d S. Cocola (ITA) 63 62; R. Izquierdo Luque (ESP) d F. Tabacco (ITA) 64 64; M. Giunta (ITA) d M. Sciahbasi (ITA) 64 75; A. Reco (FRA) d C. Lopez Montagud (ESP) 61 26 53 Ret.; G. Tabacco (ITA) d J. Clarke (GBR) 36 63 63; G. Piraino (ITA) d T. Martin (GBR) 63 62; J. Martin Manzano (ITA) d A. Lynch (USA) 64 61.

RISULTATI DOPPIO: Alessandro Coccioli (ITA) / Lorenzo Lorusso (ITA) d. Jay Clarke (GBR) / Ethan Cook (AUS) [1] W.O; Antonio Massara (ITA) / Luca Potenza (ITA) d. Charles Barry (IRL) / Conor Gannon (IRL) 6-4 2-6 [10-5]; Thomas Fancutt (AUS) / Ajeet Rai (NZL) [3] d. Salvatore Caruso (ITA) / Massimo Giunta (ITA); Ignasi Forcano (ESP) / Rafael Izquierdo Luque (ESP) [2] d. Antonio Caruso (ITA) / Sebastiano Cocola (ITA) 6-2 4-6 [11-9]

Luogo: CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

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