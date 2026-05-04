Si è conclusa la seconda fase del progetto “Il viaggio tra i sentieri delle emozioni”, percorso che da mesi coinvolge gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Tisia di Imera”. La dirigente scolastica Nina Raineri, il corpo docente e gli operatori scolastici hanno lavorato alacremente per garantire il percorso formativo. La dirigente Raineri ha personalmente guidato con grande entusiasmo il personale scolastico e i propri studenti nell’approccio all’educazione attraverso il teatro e il cinema, cimentandosi pure come attrice attiva nel cortometraggio.

“Le immagini più entusiasmanti del cortometraggio sono state girate all’interno della Cammara Picta del palazzo comunale di Termini Imerese, nella Villa Palmeri e tra i vicoli simbolo di Termini Imerese. La sindaca Maria Terranova, coadiuvata da Roberto Tedesco, ci hanno accolti e hanno consentito le riprese all’interno della Cammara Picta, fornendo il supporto logistico sul territorio cittadino”, spiega Nina Raineri.





Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Associazione Baccanica, si articola in laboratori specialistici dedicati a teatro delle emozioni, storyboard, cinematografia e post-produzione. La realizzazione di un cortometraggio originale, frutto di un impegnativo lavoro degli studenti, è la sintesi di un viaggio complesso sulle emozioni e il linguaggio.

Punto di partenza del percorso che ha portato alla realizzazione del corto “Quello che gli uomini dimenticano” è stato il libro “Carota sulla Luna” della giornalista e scrittrice Alessia Franco, utilizzato come spunto narrativo per esplorare il mondo delle emozioni e, al contempo, valorizzare il patrimonio culturale siciliano legato all’Opera dei Pupi e al teatro di figura.





L’iniziativa si inserisce nel Bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” – Azione 1 CinemaScuola Lab 2025, promosso da Cinema e Immagini per la Scuola, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, con l’obiettivo di promuovere la formazione integrale degli studenti attraverso l’educazione al linguaggio audiovisivo, inteso sia come oggetto di studio sia come strumento espressivo.

Da questo percorso nasce il cortometraggio “Quello che gli uomini dimenticano”.





La cura e l’ideazione dell’intero progetto sono di Daniela Mangiacavallo, mentre la regia del cortometraggio è di Domenico Pampinella, che ha lavorato sulla sceneggiatura di Daniela Mangiacavallo e Annabella Di Stefano.

Il progetto si concluderà con una proiezione pubblica del cortometraggio realizzato con gli studenti nelle sale cinematografiche del territorio: un momento finale di restituzione alla comunità scolastica e cittadina, fondato sull’ascolto, sulla creatività e sul valore formativo dei linguaggi artistici. Il corto parteciperà anche a festival nazionali.

(In allegato: due foto del backstage con gli alunni coinvolti)

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.