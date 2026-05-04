“The Rex Jazz Club”, spring 2026 Edition – New sound for new people, è il titolo della nuova rassegna musicale dedicata al jazz, diretta artisticamente da Alfio Zappalà con la collaborazione per questa edizione del panista Gaetano Spartà, realizzata nello storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre, organizzata da ArchiDrama con il patrocinio del Comune di Giarre, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo.

«La “scena musicale” del Cine Teatro Rex Giarre è pronta ad offrire una nuova rassegna musicale interamente dedicata al jazz. Il desidero è quello di destinare – a quanti vorranno coglierla – l’opportunità di scoprire nuovi artisti e di appassionarsi alle diverse declinazioni del jazz, dalle sue forme classiche a quelle più contemporanee. In particolare questa prima edizione vedrà la presentazione di brani e dischi di recente pubblicazione da parte degli artisti ospiti. Questa ulteriore iniziativa intende arricchire la nostra programmazione scegliendo un genere musicale che si distingue per improvvisazione, forte espressività e irresistibile interazione tra i musicisti che spesso per osmosi riescono a coinvolgere e trascinare anche il pubblico in sala come se fosse sul palcoscenico.

Tutti elementi magnetici per il pubblico al quale intendiamo indirizzare un’ampia gamma di proposte di alto profilo culturale e di spettacolo. Questo genere di iniziative, piace ribadirlo, rientra tra gli obiettivi di valorizzazione di tutti i linguaggi artistici nell’ambito di un progetto ben più ampio di quello strettamente legato alla canonica attività cinematografica o di spettacolo dal vivo: riscoprire il Cine Teatro Rex come agorà culturale e artistica del territorio», dichiara Alfio Zappalà (Direttore artistico del Cine Teatro Rex di Giarre).

La Rassegna “The Rex Jazz Club” è articolata in tre appuntamenti accolti dallo storico e rinnovato Cine Teatro Rex di Giarre. Primo appuntamento: “As One” con Giovanna Magro & Carlo Alberto Proto Quartet (Lunedì 4 maggio, ore 21); secondo appuntamento: “Straight Jazz Quartet” e presentazione del disco “No Such” (Lunedì 18 maggio, ore 21); ultimo appuntamento: “Different Ways” e presentazione disco di Marcello Arrabito (Lunedì 8 giugno, ore 21).

Giovanna Magro è una cantante e autrice siciliana. Ha conseguito con lode due lauree di II Livello in “Canto Jazz” e “Didattica della Musica” presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina, si è già esibita in importanti rassegne e festival nazionali e internazionali. L’incontro con il Maestro Giovanni Mazzarino ha rappresentato un momento fondamentale per la sua crescita artistica. Dal 2021 ha iniziato a frequentare la scena Jazz spagnola, collaborando con rinomati musicisti e partecipando a importanti progetti orchestrali. Si esibisce presso la “Fundación ClasiJazz” (Almería, Spagna) con il suo progetto “Seventies” interamente dedicato ai grandi compositori contemporanei: H. Silver, H. Hancock, S. Swallow, K. Wheeler.

Ha preso parte a diversi concerti con la “ClasiJazz Bigband Pro” invitata dai Maestri Ramón Cardo, Daahoud Salim, Mike Fletcher e “PSJO – Progetto Suono Jazz Orchestra” diretta dal Maestro Giovanni Mazzarino con la partecipazione di Fabrizio Bosso. Dal 2024 affianca il pianista Giovanni Mazzarino nel suo nuovo progetto di musica originale “My Songbook”, per il quale Giovanna Magro ha scritto le liriche. Nel luglio 2025 si esibisce al Festival delle Isole Eolie “Eoliè – Arte, Letteratura e Società” insieme ai grandi nomi del Jazz: Giovanni Mazzarino, Dario Rosciglione e Giuseppe Tringali invitata dal compositore Carmelo Travia. Il 26 dicembre 2025 è stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali il nuovo progetto discografico Two/gether, realizzato per Jazzy Records in duo con il pianista Giovanni Mazzarino. Dal 25 Febbraio al 25 Marzo 2026 ha svolto la residenza artistica a Tirana (Albania) dopo essere risultata tra i vincitori del prestigioso Bando AIR – Artisti in Residenza, promosso da SIAE, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e da Europe Jazz Network. Selezionata tra 156 candidature provenienti da tutta Italia, è stata scelta per partecipare alla quarta edizione del progetto, che sostiene la creazione di nuovi repertori originali e promuove la circolazione internazionale dei musicisti italiani.

Il progetto AIR rappresenta un riconoscimento significativo del percorso creativo e della qualità artistica di Giovanna, oltre che un’importante occasione di crescita e confronto sul piano compositivo e interpretativo. A Tirana ha portato in scena un nuovo progetto originale all’interno della rassegna concertistica “Tirana Vibes Jazz” insieme al quartetto Albanian Jazz Society dal titolo “Folksongs”, un progetto di ricerca e reinterpretazione musicale che nasce dall’incontro tra la tradizione popolare albanese e quella siciliana, esplorato attraverso il linguaggio del jazz contemporaneo. “Folksongs” propone una rilettura di alcuni brani emblematici della tradizione albanese, rielaborati attraverso arrangiamenti jazz e arricchiti da nuovi testi in lingua siciliana. Intensa la sua attività didattica in Sicilia presso diverse Accademie Musicali.

Carlo Alberto Proto è un chitarrista e compositore siciliano. Ha conseguito con lode due Lauree Magistrali, in Chitarra Jazz e in Chitarra Pop Rock, presso il Conservatorio “A. Corelli” di Messina. Ha frequentato Masterclass di Alto Perfezionamento tenute da celebri nomi del Jazz Internazionale, tra cui Fabrizio Bosso, Enrico Intra, Bebo Ferra, Fabio Zeppetella, Rosario Giuliani, Danilo Rea, Roberto Taufic, Dado Moroni, Joe La Barbera, Eddie Gomez e Pietro Lussu. La sua carriera è fortemente orientata verso una proposta musicale originale, con esibizioni da band leader presso rinomati Jazz Clubs europei quali il ClasiJazz di Almería in Spagna e The Concorde Club di Southampton in Inghilterra. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti nazionali ed internazionali come il Primo Premio al Concorso Nazionale Chicco Bettinardi; il Best Composition Award al Johnny Raducanu International Jazz Festival per il brano “Flamingo”; il First Prize – Original Composition e Innovation Special Award al Beethoven International Music Competition UK per il brano “Atardecer”.

Nel 2024 ha pubblicato il suo primo album da leader e compositore Flamingo, già presentato presso l’Auditorium Rai di Sicilia a Palermo e il Piacenza Jazz Fest. Il disco è stato incluso dalla redazione della rivista JazzIt tra i 100 migliori album italiani ed internazionali del 2024, in occasione dei JazzIt Awards 2024. Collabora stabilmente con la cantante Giovanna Magro. Insieme hanno portato i loro progetti originali Together, Standards, Canzone Italiana, Mosaico, su importanti palcoscenici come il Teatro Antico di Taormina, il Real Teatro Santa Cecilia di Palermo (Sicilia Jazz Festival), il Clarence Jazz Club di Málaga, il Gallo Rojo di Siviglia, l’Auditorium Basel di Basilea, il Teatro Petro Marko di Vlorë (IIC di Tirana), il Torrefranca Jazz Festival di Vibo Valentia, il Festival Jazz di Messina Lune…di Jazz, e il Festival Open Jazz presso Zo Centro Culture Contemporanee di Catania. È co-leader del progetto di musica originale “Varkes”, insieme ai musicisti Fabio Tiralongo e Andrea Iurianello, con cui ha vinto il Best Composition Award al Johnny Raducanu International Jazz Festival per il brano “Raila”.

Durante gli anni di studio in Conservatorio è stato il chitarrista solista della Corelli Jazz Band e ricopre attualmente lo stesso ruolo nelle formazioni orchestrali Torrefranca Jazz Orchestra, Clasijazz Big Band Pro e PSJO. In questo contesto ha condiviso il palco con artisti di fama internazionale come Bobby Watson, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Matteo e Giovanni Cutello, Ramón Cardo, Julián Sánchez, Daahoud Salim, Bori Albero, Duccio Bertini, Enrique Oliver, Rita Payés, David Pastor, Orazio Maugeri, Alessandro Presti, Alessandro Fabbri, Bruno Montrone, Marco Bardoscia e Alice Ricciardi. Ha registrato le chitarre per il trattato di armonia Invenzioni non Inventate di Giovanni Mazzarino, pubblicato da Jazzy Books. In qualità di sideman è coinvolto nei progetti di musica originale My Songbook di Giovanni Mazzarino e Raila di Fabio Tiralongo. Accanto all’attività artistica e compositiva, svolge un’intensa attività didattica in Sicilia.

Questo il programma dettagliato:

4 Maggio – ore 21:00 – “AS ONE”

Giovanna Magro & Carlo Alberto Proto Quartet

Giovanna Magro – voce, testi, composizioni

Carlo Alberto Proto – chitarra, composizioni

Tommaso Pugliese – contrabbasso

Francesco Scopelliti – batteria

18 Maggio – ore 21:00 – “STRAIGHT JAZZ QUARTET”

Presentazione del disco “No Such”

Gaetano Spartà – pianoforte

Merco Caruso – sax contralto e sax soprano

Alberto Amato – contrabbasso

Marcello Attabito – batteria

8 Giugno – ore 21:00 – “DIFFERENT WAYS”

Presentazione disco di Marcello Arrabito

Marcello Arrabito – batteria

feat

Rosario Di Leo – pianoforte

Riccardo Grosso – contrabbasso

Emilio Longombardo – chitarra

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Biglietti e Abbonamenti

ABBONAMENTO 3 CONCERTI:

€ 40,00 – € 30,00 (Giovani Under 30)

BIGLIETTO SINGOLO CONCERTO:

€ 15,00 – € 12,00 (Giovani Under 30)

Prevendita presso il botteghino del CINE TEATRO REX (via Teatro 14, Giarre) aperto il lunedì e il venerdì mattina dalle 9:30 alle 11:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 18:30 alle 20:30.

È possibile acquistare l’abbonamento o i biglietti con il tuo BONUS CULTURA

Luogo: Cine Teatro Rex , via teatro , 14, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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