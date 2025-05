Dopo il successo della prima edizione, il 10 e 11 maggio Fibra Fair torna a Palermo, negli spazi del NOZ – Nuove Officine Zisa, all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa. La fiera-mercato, organizzata da Civico 111 e PalermoFoto, è un punto d’incontro dedicato alla carta e alle arti visive, con un focus speciale sulla fotografia contemporanea.

Per due giorni, Fibra Fair offrirà un’occasione unica per scoprire e acquistare fotografie d’autore, libri fotografici, fanzine, monografie e altre produzioni indipendenti. Il programma si arricchisce inoltre di workshop, talk, installazioni e momenti musicali, pensati per favorire lo scambio e la connessione tra artisti, appassionati, professionisti e semplici curiosi.

Il programma

SABATO 10 maggio, ore 11.00 – Workshop: “Il linguaggio segreto delle immagini” A cura di Roberta Terracchio. Un laboratorio per esplorare la narrazione visiva come strumento di conoscenza e trasformazione di sé. Ore 15.00 – Talk: MINDS up off x Fibra- La fotografia non esiste finché non ci pensi. Un confronto aperto sul significato del fare fotografia oggi. Ore 15.00 – DJ set. Castigamatti.

DOMENICA 11 maggio, ore 15.00 – Talk “Trapani in Photo“. L’associazione presenta le attività svolte sul territorio dal 2005 ad oggi. Ore 15.00 – DJ set. Castigamatti. Ore 18.00 – Workshop “Light Painting Experience“, a cura di Liliana Iadeluca. Un laboratorio esperienziale per scoprire le potenzialità creative del light painting e sperimentare direttamente con la luce in movimento.

SABATO E DOMENICA. Installazione interattiva. “SUPER 8° – I sensi della pellicola” Un progetto di VEDIPALERMO, installazione tra nostalgia e sperimentazione che invita il pubblico a interagire con la pellicola, tra suoni, immagini e memoria visiva.

È previsto un contributo di ingresso di 3 euro, valido per entrambe le giornate.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: IG: fibra_fair Mail: fibrafair@gmail.com

Luogo: Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 10/05/2025

Data Fine: 11/05/2025

Ora: 11:00

Artista: Civico 111 e PalermoFoto

