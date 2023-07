Torna sotto i riflettori la 25esima edizione di “Etna in Scena”, la rassegna estiva di spettacoli promossa dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea, che aprirà ufficialmente i battenti sabato 8 luglio, con uno spettacolo a cura della Grandi Eventi Communications.

Domani, venerdì, 7 luglio, alle ore 10,30, la conferenza stampa di presentazione della kermesse all’interno della sala comunale del palazzo di città. Saranno presenti il sindaco, Salvatore Russo, il vicesindaco nonché assessore al Turismo e Spettacolo, Salvo Coco, l’assessore al Bilancio, Ezio Pappalardo, gran parte della squadra di governo, il presidente del Consiglio Comunale, Arianna Santanocita, i consiglieri comunali, insieme ai promoter degli spettacoli in rassegna e agli artisti protagonisti.

Alla conferenza interverrà anche Vincenzo Grella, vice presidente e amministratore delegato del Catania Football Club, che ha scelto proprio Zafferana per il ritiro estivo della squadra rossazzurra.

Da luglio a settembre il teatro Falcone Borsellino, all’interno del Parco comunale, torna ad essere punto di riferimento per il turismo culturale e per gli amanti dello spettacolo dal vivo, in una suggestiva cornice ai piedi dell’Etna e con un cartellone di eventi sempre di altissimo valore artistico.

Durante la conferenza saranno svelati tutti i dettagli, le sorprese e le novità della rassegna che vedrà anche quest’anno la presenza di diversi big del panorama nazionale ed internazionale, tra cui gli Incognito, Fiorella Mannoia e poi ancora Gianluca Grignani e Irene Grandi.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.