La manifestazione, giunta alla quarta edizione, sarà presentata sabato 6 giugno alle ore 11.00 nei locali di Sicindustria a Palermo. Nel pomeriggio, in piazza Castelnuovo, l’incontro con i top runner protagonisti della gara. Domenica 7 giugno, a partire dalle 16.30, il via alle competizioni che porteranno nel cuore di Palermo alcuni dei migliori specialisti del panorama nazionale e internazionale.

Sarà presentata sabato 6 giugno alle ore 11.00, nella sede di Sicindustria, in via Alessandro Volta 44 a Palermo, la quarta edizione del Trofeo della Legalità Rotary – Giro Podistico Internazionale Città di Palermo, manifestazione che unisce sport, cultura della legalità e impegno civile e che si svolgerà domenica 7 giugno nel centro del capoluogo siciliano.





All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni, dello sport, del mondo imprenditoriale, culturale e sociale, insieme agli organizzatori della manifestazione.

Tra gli ospiti più attesi figura Yeman Crippa, primatista italiano di mezza maratona e recente vincitore della Maratona di Parigi, tra i protagonisti annunciati della gara élite di domenica. L’azzurro porterà la propria testimonianza sul valore dello sport come strumento di crescita personale, integrazione e inclusione.





Presente anche Leonardo Lunetto, presidente dell’ASD Sicilia Running Team, società organizzatrice dell’evento, che illustrerà il programma della manifestazione, gli aspetti tecnici della competizione e le iniziative collaterali previste nel corso del week-end.

Il programma entrerà nel vivo già nel pomeriggio di sabato con la presentazione, alle ore 17.30, degli atleti élite in piazza Castelnuovo, mentre domenica, a partire dalle ore 16.30, il centro di Palermo si trasformerà in un grande palcoscenico, pronto ad offrire sport, intrattenimento e spettacolo.

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