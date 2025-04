Adrenalina e destrezza tornano protagoniste venerdì 2 e sabato 3 maggio con la 24ª edizione dello Slalom Giarre–Milo, una delle competizioni automobilistiche più attese del panorama siciliano. La manifestazione, valida per il Trofeo d’Italia Slalom Sud Aci Sport, vedrà sfidarsi piloti provenienti da tutta la regione e da oltre lo Stretto, su uno dei tracciati più apprezzati del sud Italia, che si snoda tra scenari suggestivi e curve mozzafiato, ai piedi dell’Etna. Un evento sportivo che unisce tradizione e spettacolo, capace di richiamare appassionati, famiglie e curiosi, contribuendo anche alla valorizzazione del territorio e all’indotto turistico locale.





La manifestazione è organizzata dall’Automobile Club Acireale in sinergia con la Scuderia Giarre Corse e con il patrocinio della Città Metropolitana di Catania, dei Comuni di Giarre e Milo e della Pro Loco di Milo. La macchina organizzativa è in corso per concludere le operazioni di pulizia e messa in sicurezza del tracciato, lungo circa 3 chilometri, in vista dell’evento. “La nostra commissione sportiva ha cantierato diverso impegni e lo slalom è il primo appuntamento – dichiara Angelo Pennisi, presidente dell’Automobile Club Acireale – Grazie all’impegno delle amministrazioni pubbliche a noi vicine riusciremo anche quest’anno a creare interesse sportivo e culturale sul territorio etneo”.





Una gara di destrezza, più che di velocità, in cui i piloti dovranno districarsi tra i birilli presenti lungo il percorso. Ogni birillo caduto corrisponderà ad una penalità di dieci secondi. Tra i protagonisti più attesi il messinese Emanuele Schillace, per due anni consecutivi sul gradino più alto del podio. Ma saranno tanti i campioni di specialità che si daranno battaglia.

Venerdì 2 maggio previste le verifiche e poi, sabato 3 maggio, le tre attese manches di gara. “Anche quest’anno – dichiara Orazio Maccarrone, presidente della Scuderia Giarre Corse – abbiamo lavorato con grande impegno per offrire una manifestazione all’altezza delle aspettative, sia dal punto di vista sportivo che organizzativo. Lo Slalom Giarre–Milo è una gara che coinvolge tutta la comunità e rappresenta un’occasione di promozione per il nostro territorio”. Anche quest’anno i tanti appassionati di motori potranno seguire la gara in tutta sicurezza da casa, grazie alla diretta sul canale youtube Naxos ProRacing, con la telecronaca di Enzo Amoroso.

Luogo: GIARRE, CATANIA, SICILIA

