Domenica 7 giugno torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del motorismo storico, ‘Ruote nella Storia’, l’iniziativa promossa dall’Automobile Club Catania in collaborazione con ACI Storico, il Comune di Militello Val di Catania e il Catania Club Alfa Romeo, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio automobilistico italiano e, al tempo stesso, far conoscere le eccellenze culturali e monumentali del territorio. L’edizione di quest’anno farà tappa a Militello Val di Catania, uno dei gioielli del Val di Noto e sito riconosciuto dall’Unesco, dove gli equipaggi provenienti da tutta la Sicilia avranno l’opportunità di vivere una giornata all’insegna della passione per le auto storiche, della scoperta del patrimonio artistico e della condivisione.





Il programma prevede il ritrovo e l’accreditamento degli equipaggi in Piazza Municipio, alle ore 9.30, l’esposizione delle vetture nel centro storico e il saluto istituzionale del sindaco Giovanni Burtone e del presidente dell’Automobile Club Catania Maurizio Magnano San Lio presso l’ex Monastero Benedettino, oggi Palazzo di Città. Ad impreziosire l’evento saranno alcuni autentici capolavori del motorismo storico che rappresentano pagine importanti della storia dell’automobile italiana.





Tra le vetture attese figurano una prestigiosa Alfa Romeo Giulia TZ2, una rara Alfa Romeo 1900 degli anni Cinquanta, una raffinata Alfa Romeo Giulietta SS e una storica Fiat 1100, modelli che ancora oggi affascinano appassionati e collezionisti per eleganza, innovazione e valore storico. La manifestazione proseguirà con una serie di visite guidate che condurranno i partecipanti alla scoperta di alcuni dei luoghi più rappresentativi della città, tra cui il Museo San Nicolò, la Basilica Pontificia San Nicolò – SS. Salvatore, la Rettoria Madonna della Catena, il Tesoro di Santa Maria e il Santuario Maria SS. della Stella.

La giornata si concluderà con un momento conviviale e la consegna di un omaggio ricordo a tutti gli equipaggi partecipanti. ‘Ruote nella Storia’ rappresenta oggi una delle iniziative più significative del panorama nazionale dedicato al motorismo storico, capace di unire la passione per le vetture che hanno segnato epoche diverse con la promozione dei borghi, delle tradizioni e dell’identità culturale dei territori.





“Le auto storiche rappresentano una parte importante della nostra memoria collettiva e raccontano l’evoluzione della tecnica, del design e della società italiana – dichiara il presidente dell’Automobile Club Catania, Maurizio Magnano San Lio – Attraverso il Club ACI Storico lavoriamo costantemente per tutelare e valorizzare questo straordinario patrimonio culturale, offrendo agli appassionati occasioni di incontro e contribuendo, al tempo stesso, alla promozione dei territori che ospitano le nostre manifestazioni.





‘Ruote nella Storia’ è un progetto che interpreta perfettamente questa missione: mettere in rete passione, cultura, turismo e identità locale. Militello Val di Catania, con il suo straordinario patrimonio artistico e monumentale, rappresenta una cornice ideale per un appuntamento che vuole essere non soltanto una sfilata di auto d’epoca, ma anche un viaggio nella storia e nelle bellezze della nostra Sicilia”.

L’Automobile Club Catania rinnova così il proprio impegno nella diffusione della cultura del motorismo storico, promuovendo iniziative che valorizzano il patrimonio automobilistico nazionale e contribuiscono alla crescita culturale e turistica del territorio etneo e siciliano.

Luogo: MILITELLO IN VAL DI CATANIA, CATANIA, SICILIA

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