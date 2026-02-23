Tipo segnalazione: Buona notizia

Torretta si prepara a vivere la magia del Festival di Sanremo con una grande serata a tema. L’evento, in programma il prossimo 27 febbraio alle ore 21:00 organizzato in collaborazione con il Comune di Torretta e porterà nel cuore del paese musica, spettacolo e collegamenti in diretta con il mondo della kermesse ligure.

Protagonista della serata sarà il programma SimoJasp PodcastTv (trasmesso sulla pagina Facebook “Italian Brothers”) di Jasper Godel e Simone Prestigiacomo. Sotto la regia di Francesco Gallo, verranno realizzati collegamenti e aggiornamenti in tempo reale tra Torretta, il Teatro Ariston e il Carro Social Club di Milano, permettendo al pubblico di immergersi nell’atmosfera sanremese.





Tra gli ospiti in collegamento dalla sala stampa di Casa Sanremo “Lucio Dalla” ci sarà Giuseppe Messina, speaker di Radio TV Azzurra, talent scout, giornalista e produttore con collaborazioni Mediaset e Rai. Nel corso della sua carriera, Messina ha lavorato a importanti programmi come Stasera pago io con Fiorello e La bella e la bestia con Lucio Dalla e Sabrina Ferilli.

È previsto inoltre un intervento di Gianluca Mech, imprenditore, divulgatore scientifico e personaggio televisivo noto per il protocollo Tisanoreica. Mech, già naufrago de L’Isola dei Famosi, cura rubriche dedicate alla salute su LA7 e Rete 4. Dalle strade di Sanremo interverrà invece Giovanni Bonsignore Striitmen, inviato speciale all’Ariston, volto noto per le partecipazioni a Tale e Quale Show, Tu sì que vales, I Soliti Ignoti e Viva Rai2.

Il ponte con Milano sarà garantito da Barbara Miliziano, storica voce dello Zoo di Radio 105, in collegamento dal locale Carro Social Club con il suo format “Karaoke della Zia”.





Spazio anche all’intrattenimento dal vivo: per gli appassionati di cultura pop sarà presente il tiktoker Francesco Bottaini, noto per la sua voce iconica legata al personaggio di Goku, pronto a coinvolgere il pubblico con una performance dedicata a Dragon Ball. La serata sarà arricchita dalla musica live della band Insonmia, mentre sul palco si alterneranno momenti di cabaret con la Compagnia degli Artisti (Piero Caronna e Nino Ruggiero), con sketch dedicati ai grandi classici come Totò e Peppino e lo show dello “Scienziato Pazzo”.

Sul fronte musicale locale, si esibirà la giovane cantante emergente di Capaci Giulia Giorgianni, vincitrice di “Capaci All Stars”, che ha recentemente partecipato alle audizioni di Area Sanremo con il brano inedito “Andare su su”. La sua performance sarà impreziosita dal violino di Karim, creando un’atmosfera emozionante.





L’intero evento sarà ripreso dal regista Francesco Gallo, autore del film L’ultimo rifugio. Per completare l’esperienza, presso il Pub Belvedere, il bartender Calogero Mannino proporrà le sue creazioni dedicate alla mixology.

L’iniziativa, promossa dagli organizzatori Jasper Godel, Simone Prestigiacomo e Benny Vitale, punta a trasformare Torretta in un punto di riferimento per vivere insieme l’emozione della musica italiana, in quello che già molti chiamano il “Festival Torrettese”.

Luogo: TORRETTA, PALERMO, SICILIA

