Con l’arrivo della stagione estiva si riaccendono i riflettori sul Marina di Riposto – Porto dell’Etna, uno dei porti turistici più importanti della costa ionica siciliana. Situato ai piedi dell’Etna e punto strategico tra Taormina e Catania, il porto rappresenta un riferimento per il diportismo internazionale, con servizi moderni e una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale. Oggi parliamo della nuova stagione estiva, delle iniziative green e delle prospettive future con l’amministratore del porto, il dott. Mario Zappalà.

La stagione estiva è ormai alle porte: con quale spirito e con quali aspettative il Marina di Riposto affronta questa nuova stagione?

“Il Marina di Riposto si prepara alla nuova stagione nelle medesime condizioni degli altri anni, dando sempre il massimo, offrendo tutti i servizi possibili ai diportisti, cercando di mantenere da parte dei nostri dipendenti un comportamento educato, rispettoso e servizievole nei confronti dei nostri ospiti e cercare di accontentare le esigenze e le richieste degli armatori sempre più esigenti”.





Il porto è diventato negli anni un punto di riferimento per il diportismo nel Mediterraneo: qual è il segreto di questo successo?

“Il segreto di questo successo, che ci ha permesso di ottenere sempre ottimi risultati è la vasta gamma di servizi che offriamo ai diportisti. Noi offriamo da oltre vent’ anni i servizi di carburante, ormeggio assistito, in entrata e in uscita, con competenza e professionalità ed ancora gli altri servizi come: l’eccellente cantiere navale, potenziato grazie all’ acquisto di un travel lift di 250 tonnellate e un carrello da 160 tonnellate, che ci permette di alare yatch fino a 45 metri. Infine l’area food con bar ristorante e pizzeria, ed i servizi di acqua ed energia elettrica”.

Il Marina di Riposto viene spesso definito un porto “green”: cosa significa concretamente per voi essere un porto sostenibile?

“Il Marina si vanta di essere stato uno dei primi porti ad avere ottenuto la certificazione ambientale Iso 14001, sin dal 2004, insieme a questa certificazione abbiamo puntato a migliorare l’erogazione di energia elettrica, investendo nel fotovoltaico da 380 kw, che ci ha fatto abbattere i costi dei consumi e inquinare meno e produrre meno CO2, producendo energia che forniamo ai nostri clienti”.





Il porto non è solo un approdo per le imbarcazioni ma anche un luogo di servizi e accoglienza: quali sono le novità per i diportisti e i visitatori quest’anno?

“Noi pensiamo di offrire tutti i servizi che si possono offrire ai clienti. Una delle novità di quest’ anno è la prenotazione online, grazie ad un investimento che abbiamo realizzato sulle colonnine di acqua e luce”.

“Quanto conta il Marina di Riposto per lo sviluppo turistico del territorio etneo e della costa ionica?

“Senza peccare di presunzione il Porto dell’Etna soprattutto nella costa ionica da un enorme contributo. Basti pensare alle presenze di transiti di 1260, di cui il 62% sono stranieri, la restante parte, il 38%, sono italiani”.

L’amministratore del Marina di Riposto -Porto dell’Etna ha annunciato le novità e le prospettive della nuova stagione estiva. Un porto che continua a crescere puntando su servizi, turismo nautico e attenzione all’ambiente, confermandosi una porta sul Mediterraneo e una risorsa importante per tutto il territorio.

Luogo: MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ ETNA , VIA DUCA DEL MARE , 1, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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