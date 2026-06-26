“Un provvedimento con cui vogliamo tendere una mano ai cittadini e alle attività del territorio, offrendo la possibilità di regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune con condizioni agevolate,dichiara il Sindaco di Trabia Francesco Bondì.

Potranno rientrare nella definizione agevolata IMU, TARI, Canone Unico Patrimoniale, ingiunzioni fiscali e altre entrate comunali previste dal regolamento, consentendo di chiudere le proprie pendenze senza il peso degli interessi e delle maggiorazioni.





È una scelta che nasce dalla volontà dell’Amministrazione di venire incontro alle famiglie e alle attività economiche di Trabia, offrendo un’opportunità concreta per mettersi in regola.

Adesso il regolamento passerà al voto del Consiglio Comunale. Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti i consiglieri affinché questo importante provvedimento venga approvato, dando ai nostri concittadini un’opportunità in più e un po’ di respiro in un momento non semplice.

L’obiettivo è aiutare i cittadini, favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie e rafforzare il rapporto di fiducia tra il Comune e la comunità”.

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