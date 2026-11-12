Un tavolo tecnico itinerante, che accolga le istanze provenienti dai territori delle isole di Sicilia, per programmare al meglio il futuro dei trasporti via mare. È il risultato raggiunto oggi durante un incontro a Palazzo d’Orléans tra gli otto sindaci delle 14 isole, l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e il capo di gabinetto della Presidenza Salvatore Sammartano.

Il tavolo tecnico dei trasporti si riunirà una volta al mese e toccherà tutte le isole; il primo incontro sarà il prossimo 30 novembre a Palazzo d’Orléans. Lo scopo è quello di contribuire a fornire suggerimenti e valutazioni in vista del nuovo bando di gara per i collegamenti da e verso le isole, previsto l’anno prossimo e che la Regione vorrebbe affidare a Invitalia.

Durante la riunione, l’assessore Aricò ha prospettato l’idea di chiedere all’Ars uno stanziamento di ulteriori risorse per compensare l’aumento dei costi nelle tratte gestite dal Ministero dei trasporti.

I sindaci hanno manifestato apprezzamento per l’impegno del governo Schifani, che ha impedito fino ad oggi l’incremento dei costi su tutte le tratte gestite dalla Regione, nonostante l’aumento dell’inflazione e dei carburanti.

«Condivido le richieste avanzate dai sindaci – afferma l’assessore Aricò – e ribadisco che le tratte regionali non subiranno alcun aumento. Ci impegneremo a redigere uno studio socio-economico per la predisposizione del piano dei trasporti delle isole. Inoltre, il governo istituirà un fondo per la manutenzione ordinaria degli scali portuali, risorse che saranno gestite direttamente dalle amministrazioni comunali. Con questi ulteriori provvedimenti confermiamo la vicinanza del governo Schifani alle comunità isolane».









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