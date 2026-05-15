Ho trasmesso una nota ufficiale al Sindaco, all’Assessore Carta e al Direttore Generale dell’AMAT S.p.A. per denunciare il gravissimo disservizio che continua a colpire i cittadini della zona nord della città, costretti a subire ritardi superiori alle due ore sulle linee autobus 731 e 603.



Una situazione ormai insostenibile che penalizza lavoratori, studenti, anziani e famiglie, lasciando interi quartieri privi di un servizio essenziale. Ritardi di tale portata non possono essere considerati normali criticità, ma rappresentano un vero e proprio collasso del trasporto pubblico locale.







La parte nord della città, inoltre, ospita numerose strutture ricettive e B&B frequentati quotidianamente da turisti che, spesso con valigie al seguito e senza adeguate informazioni, sono costretti ad attendere gli autobus per ore alle fermate. Un’immagine gravemente negativa per Palermo e per il suo sistema di accoglienza turistica, che rischia di compromettere la vivibilità del territorio e la reputazione della città agli occhi dei visitatori.







È inaccettabile che l’azienda non riesca a garantire efficienza e continuità al servizio pubblico e che a pagarne le conseguenze siano, ancora una volta, i cittadini e gli utenti muniti di regolare abbonamento. Appare, inoltre, stucchevole pensare di poter garantire servizi di bus navetta gratuiti quando non si riesce neppure ad assicurare il minimo livello di efficienza sulle linee ordinarie utilizzate quotidianamente dall’utenza pagante.



Quando viene compromessa la regolarità del trasporto pubblico, si rischia inoltre di configurare ipotesi riconducibili all’interruzione di pubblico servizio. Per questo motivo ho chiesto un intervento immediato e risolutivo, volto a ridurre concretamente i disagi e a ripristinare condizioni adeguate per l’utenza.



I cittadini meritano rispetto, puntualità e servizi funzionanti. Continuerò a vigilare affinché questa situazione non venga ignorata.



Natale Puma, Consigliere Comunale

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