Palermo 16 novembre 2026 – Cambio appalto al Policlinico. Aggiudicato per tre anni alla Bourelly Health Service il servizio di trasporto sanitario, in questi anni gestito dalla Heart Life Croce Amica. Un passaggio che conclude una procedura complessa, caratterizzata da un contenzioso amministrativo. A esprimere soddisfazione è la Fp Cgil Palermo. «L’aggiudicazione arriva dopo mesi difficili per i lavoratori, segnati da questioni contrattuali irrisolte, criticità organizzative, problemi relativi alle condizioni dei mezzi e numerose contestazioni disciplinari – dichiarano per la Fp Cgil Palermo la segretaria Francesca Denaro e il segretario generale Andrea Gattuso – In questo contesto, i nostri Rsa e tutto il personale hanno continuato a garantire un servizio essenziale con professionalità e senso di responsabilità». La Fp Cgil esprime in particolare apprezzamento per l’impegno e il lavoro svolto dall’Area Provveditorato. «Adesso occorre – aggiungono Denaro e Gattuso – tradurre questo risultato in risposte concrete alle rivendicazioni dei lavoratori. Il cambio d’appalto deve aprire una fase nuova, fondata sulla salvaguardia dell’occupazione, sul riconoscimento dell’anzianità maturata e sulla tutela delle condizioni economiche e normative”. La Fp Cgil Palermo chiede l’apertura immediata di un confronto sulle modalità del subentro, con particolare attenzione all’incremento delle ore contrattuali del personale part-time, che da anni aspetta il passaggio a full time, e su un’organizzazione del lavoro che garantisca sicurezza e rispetto della dignità professionale. «Alla Bourelly chiediamo relazioni sindacali improntate al confronto e alla trasparenza – proseguono Denaro e Gattuso – Alla direzione strategica del Policlinico chiediamo di accompagnare il subentro e vigilare sul pieno rispetto degli obblighi contrattuali e delle tutele del personale”. La Fp Cgil Palermo, che rappresenta l’ampia maggioranza dei lavoratori del servizio, giudica l’accordo quadro sottoscritto il 12 novembre scorso tra sindacati e associazioni datoriali fondamentale nel contrasto al dumping contrattuale. “Un principio che deve trovare concreta attuazione anche negli appalti, per valorizzare i contratti sottoscritti dalle organizzazioni più rappresentative e garantire salari adeguati, tutele effettive e piena rappresentanza dei lavoratori. Vigileremo affinché l’aggiudicazione si traduca in diritti effettivi e un servizio sicuro e di qualità».

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