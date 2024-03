E’ stata intrapresa da parte dell’Amministrazione comunale di Tremestieri etneo una iniziativa per il contrasto al femminicidio e alla violenza di genere presentata il 5 marzo scorso in aula consiliare. Successivamente alla Delibera di Consiglio Comunale n. 46/2023, che ha approvato all’ unanimità una mozione in materia, si è voluto veicolare un messaggio di sensibilizzazione a tutti i cittadini. I sacchetti del pane saranno i mezzi di diffusione del messaggio che a Tremestieri, a partire dalla giornata dedicata alla donna, il prossimo 8 marzo, riporteranno un messaggio rivolto alle donne, al fine di porre un argine al fenomeno della violenza.

“Abbiamo voluto ricordare a tutti che la violenza non ha scuse e dire alle donne che, chiamando il numero 1522, si può ottenere aiuto e supporto – ha dichiarato il Sindaco Santi Rando – rifornendo i panifici del territorio di queste buste prestampate, abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza a tutte quelle donne che vivono nell’incubo di violenza e sopraffazione. Continueremo ad impegnarci nella divulgazione di tale messaggio, anche portandolo nelle scuole, perché siamo convinti che la prevenzione parta soprattutto da una corretta formazione e informazione, che deve necessariamente coinvolgere i giovani”.



Luogo: TREMESTIERI ETNEO, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.