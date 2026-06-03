Il grande tennis internazionale entra nel vivo sulla terra rossa del TC Caltanissetta. La prima giornata del tabellone principale del “Secondo Trofeo Bcc G. Toniolo e San Michele di San Cataldo” ha regalato emozioni, colpi di scena e verdetti inequivocabili davanti a una cornice di pubblico delle grandi occasioni.

Il ruggito della testa di serie n.1: Clarke non concede un game

L’esordio del favorito del seeding, il britannico Jay Clarke, è stato un vero e proprio manifesto di potenza. Di fronte a un pubblico nisseno gremito e curioso di vederlo all’opera, Clarke ha letteralmente travolto l’azzurro Iannis Miletich con un impietoso e perfetto 6-0 6-0. Una prestazione perentoria, complice anche qualche errore di troppo dell’italiano, che lancia un messaggio chiarissimo a tutto il torneo. “L’obiettivo in questo momento è vincere, esattamente come in ogni torneo a cui partecipo” – ha dichiarato Clarke a fine match. “Finora non è stata la mia annata migliore, ma ho ricominciato a ingranare e negli ultimi mesi ho giocato bene: spero di continuare su questa strada.”





Potenza profeta in patria, Crisostomo vince la maratona. Tutto secondo pronostico, ma con un carico di entusiasmo travolgente, per Luca Potenza. Il beniamino di casa e testa di serie numero 3 ha liquidato la pratica Rosario Lanza (proveniente dalle qualificazioni) con un netto 6-2 6-0. Il venticinquenne agrigentino ha espresso grande solidità, infiammando gli spalti: “Ho giocato contro un avversario al suo primo main draw ITF. Il punteggio dice che è stato semplice, ma ne ho approfittato per lavorare sulle mie cose. Qui sono a casa e le sensazioni sono ottime. Non è stato un buon inizio d’anno, ma da qualche settimana mi sento molto meglio. Il prossimo match con Sebastiano Cocola? Sarà una battaglia, l’anno scorso vinsi in tre set. Dovrò dare il massimo.”





Negli altri accoppiamenti azzurri, Giacomo Crisostomo si è aggiudicato un accesissimo e logorante derby contro Alessandro Coccioli, strappando il pass per il turno successivo dopo ben due ore di autentica battaglia agonistica, chiusa sul 6-4 6-3.

Non si ferma la corsa dello statunitense Adam Lynch: dopo aver superato le qualificazioni, l’americano ha confermato il suo stato di grazia estromettendo il catanese Pietro Marino con il punteggio di 6-1 7-5.

Determinato il francese Mae Malige, che si impone con un doppio 6-2 su Alessandro Mondazzi, mentre rasenta la perfezione Massimo Giunta, autore di una prova maiuscola nel derby italiano contro Giulio Perego, superato 6-0 6-1.

(Foto by Gemma Barletta)





Il programma di mercoledì 3 giugno: sale l’attesa per Piraino

Il menu di mercoledì si preannuncia stellare. L’appuntamento con il brivido è fissato per le ore 18:30, quando scenderà in campo il siciliano Gabriele Piraino (testa di serie numero 2) nell’attesissimo match d’esordio contro Lorenzo Lorusso.

Il programma di giornata sarà arricchito da ben 7 incontri di doppio e dall’ottavo di finale di singolare che vedrà opposti il francese Mae Malige e l’azzurro Giacomo Crisostomo.





Tutti i match del torneo internazionale “Città di Caltanissetta” sono visibili in diretta streaming sul sito ufficiale itftennis.com

RISULTATI PRIMO TURNO: S. Cocola (ITA) d C. Gannon (IRL) 26 63 63; R. Izquierdo Luque (ESP) d L. Beraldo (ITA) 63 64; F. Tabacco (ITA) d F. Varsalona (ITA) 61 62; J. Martin Manzano (ITA) d J. Borsoi (ITA) 62 75; A. Reco (FRA) d L. Primucci (ITA) 63 36 63; G. Tabacco (ITA) d P. Tsitsipas (GRE) 64 76; M. Sciahbasi (ITA) d D. Rapagnetta (ITA) 64 16 63; T. Martin (GBR) d S. Mencaglia (ITA) 76 64; C. Lopez Montagud (ESP) d V. Darderi (ITA) 61 62; A. Lynch (USA) d P. Marino (ITA) 61 75; L. Potenza (ITA) d R. Lanza (ITA) 62 60; G. Crisostomo (ITA) d A. Coccioli (ITA) 64 63; J. Clarke (GBR) d I. Miletich (ITA) 60 60; M. Malige (FRA) d A. Mondazzi (ITA) 62 62; M. Giunta (ITA) d G. Perego (ITA) 60 61.

Luogo: Tennis Club Caltanissetta , CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

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