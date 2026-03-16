Nella prestigiosa sede dell’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, presso il Palazzo di Città di Acireale, si è svolta la terza edizione del Trofeo dell’Etna, manifestazione promossa dall’Automobile Club di Acireale e dall’Automobile Club di Catania per premiare i migliori piloti e i team sportivi che si sono distinti nel corso del 2025 nel trittico delle cronoscalate etnee. Si tratta di tre appuntamenti che rappresentano ormai un punto di riferimento nel panorama dell’automobilismo sportivo siciliano e nazionale: la Catania – Etna, la Giarre – Montesalice – Milo e la Linguaglossa – Piano Provenzano, gare che ogni anno richiamano appassionati e piloti da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane, confermando il grande valore sportivo e organizzativo delle competizioni automobilistiche ai piedi dell’Etna.





A fare gli onori di casa sono stati il presidente dell’Accademia Zelantea, dott. Michelangelo Patanè, e il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, insieme al presidente dell’Automobile Club di Catania, Maurizio Magnano San Lio, e al vice presidente dell’Automobile Club di Acireale, Giuseppe Trovato. Alla cerimonia hanno preso parte anche gli onorevoli Nicola D’Agostino e Andrea Messina, deputati all’Assemblea Regionale Siciliana, i sindaci di Santa Venerina Santo Raciti, di Nicolosi Angelo Pulvirenti, di Linguaglossa Luca Stagnitta, e l’assessore allo Sport del Comune di Giarre Giuseppe Cavallaro. Presenti inoltre i direttori di Aci Catania e Aci Acireale, Rita Caruso e Maurizio Peluso, i delegati sportivi dei due Automobile Club Roberto Zappulla e Paolo Currò, e il responsabile regionale di Aci Informatica Giuseppe Mannello, oltre a numerosi appassionati e sportivi che hanno gremito la sala.





Ad aggiudicarsi il primo posto della terza edizione del Trofeo dell’Etna è stato Concetto Maria La Spina, della Scuderia Giarre Corse. Secondo posto per Gianfranco Barbaccia, della Scuderia Misilmeri Racing, e terzo posto per Agostino Bonforte, della Scuderia Ateneo. Dal quarto al decimo posto si sono classificati: Mario Luca Sapienza (Scuderia Giarre Corse), Daniele Leonardi (Scuderia Puntese Corse), Orazio Maccarrone (Scuderia Giarre Corse), Giacomo Ferrazzano, Eugenio Francesco Orlando, Antonio Salamone (Scuderia Catania Corse) e Attilio Paese (Scuderia Cosenza Corse). Sono state inoltre consegnate targhe di riconoscimento alle scuderie che hanno gareggiato alle gare.





“Il Trofeo dell’Etna rappresenta un momento importante per celebrare lo sport automobilistico del nostro territorio – ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club di Catania, Maurizio Magnano San Lio – Le cronoscalate etnee sono manifestazioni di grande tradizione e prestigio, capaci di unire passione sportiva e promozione del territorio”. Soddisfazione anche nelle parole del vicepresidente dell’Automobile Club di Acireale, Giuseppe Trovato: “Questa terza edizione conferma la crescita di una manifestazione che premia non solo i risultati sportivi ma anche l’impegno di piloti, scuderie e organizzatori. Il Trofeo dell’Etna è diventato un appuntamento atteso e rappresenta il giusto riconoscimento per chi contribuisce a mantenere alto il livello dell’automobilismo sportivo nella nostra provincia”. I prossimi appuntamenti con il motorismo etneo saranno il 19 aprile con lo Slalom Giarre Milo e il 10 maggio con la Cronoscalata Catania Etna.

Luogo: ACIREALE, CATANIA, SICILIA

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